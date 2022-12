Armin Nicoară este devastat! A fost respins, pentru a doua oară.

Este vorba despre participarea la celebru show Survivor România, difuzat iniţial de către Kanal D, iar acum de PRO TV.

Cunoscutul saxofonist nu poate merge în Republica Dominicană! De ce l-au refuzat producătorii de la Survivor?

Armin Nicoară şi-a dorit să participe la cunoscuta emisiune de tip reality-show, însă a fost refuzat, de două ori chiar, astfel că nu va ajunge alături de alte vedete în Republica Dominicană.

Armin Nicoară semnase contractele necesare şi dăduse toate probele, pe vremea când show-ul era difuzat de Kanal D. El ar fi putut participa la emisiune alături de Culiță Sterp, Costi Ioniță sau Jador, însă a fost respins în mod categoric.

Motivul invocat de producătorii emisiunii: artistul suferă de diabet. Ulterior, Survivor s-a mutat la PRO TV, însă şi de acolo a primit acelaşi răspuns, din acelaşi motiv.

„Nu, nu sunt la Survivor nici anul acesta. Dacă plecam, vedeați numai story-uri pe la sală, mă antrenam acolo. Trebuia să plec atunci când a fost și Jador, când a fost Culiță, Costi Ioniță…

Eu atunci am semnat contractele, am dat toate probele, le-am trecut cu brio. Practic am făcut tot ce era necesar, dar nu m-au acceptat din cauza diabetului. Nu știu ce clauze au ei și nu mai acceptă oameni cu probleme medicale.

Atunci când a fost difuzat la Kanal D, (n.r. – Survivor) a fost ok. Era pandemia, am vorbit din timp, nu aveam nimic de făcut. Eu la Kanal D când am vorbit, am semnat toate cele.

La analize am fost respins, de fapt. Acum, de când s-a mutat reality-show-ul la Pro TV, doar a discutat cineva pentru mine cu producția și mi s-a spus că nu se poate, indiferent de ceea ce aș face.

Totul e din cauza problemelor de sănătate”, a explicat Armin Nicoară pentru Fanatik.

Armin Nicoară ar face orice să participe la Survivor România: Aș fi semnat participarea mea pe propria răspundere, dacă m-ar accepta

Artistul a dezvăluit că ar fi gata să participe la Survivor România pe propria răspundere, însă nu poate ajunge la Bucureşti să stea de vorba faţă în faţă cu cei de la emisiune şi nici nu-şi poate anula o mulţime de evenimente, pentru a semna cu mult timp înainte că va urma să participe la emisiune.

„Nu am ajuns eu la București să vorbesc cu ei față în față, că aș fi semnat participarea mea pe propria răspundere, dacă m-ar accepta.

Doar că eu nu apuc să merg la București, să vorbesc, iar dacă ar fi să particip la Survivor, ar trebui să semnez cu un an înainte, să nu-mi iau niciun fel de eveniment, pentru că nu l-aș putea onora.

Eu când am vorbit cu ei acum, am zis că aș pleca, dar am evenimente. Dacă ar fi să merg, în perioada ianuarie-iunie ar trebui să pun stop evenimentelor. Nu pot să plec de pe o săptămână pe alta”, a mai declarat cunoscutul saxofonist.