Armin Nicoară a câștigat sute de milioane din pariurile sportive! Vedeta are o potcoavă norocoasă

Armin Nicoară a recunoscut că, în trecut, și-a încercat norocul la pariurile sportive și, spre surprinderea tuturor, norocul i-a fost alături. Acesta a mizat mereu pe echipele lui favorite de fotbal și a reușit să câștige sute de milioane (lei vechi). Pe lângă pariurile sportive, Armin Nicoară și-a încercat norocul și la loto 6/49.

„Bineînțeles că mă consider o persoană norocoasă. Eu, când fac ceva și îmi iese bine, îmi cânt: ”Am norocul scris în frunte”. Multă lume spune că norocul e un demon. Eu merg pe niște superstiții.

Am și o potcoavă despre care se spune că este aducătoare de noroc. Sunt și o persoană credincioasă, Dumnezeu m-a dus mereu pe calea cea bună. Câteodată mai e nevoie și de noroc, dar și de o superstiție.

Ca tot românul, am jucat și la loto și la pariuri. Am jucat la loto 6/49 și am avut trei numere câștigătoare. La pariuri am jucat, știam câte ceva despre jucători, despre echipe.

Am avut și niște câștiguri destul de mari, de câteva sute de milioane (n.r. – lei vechi). Înainte aveam mai mult timp, nu prea eram cu muzica. Aveam altă mentalitate, altă viață”, a mărturisit Armin Nicoară.

Armin Nicoară nu încurajează pe nimeni să joace la pariuri sportive: „Lumea să încerce să facă altceva cu banii”

În ciuda norocului său, acesta nu încurajează pe nimeni să își arunce banii la pariurile sportive, ci doar să facă acest lucru din amuzament, punând la bătaie sume mici.

„Nu încurajez pe nimeni să joace la pariuri. E ok să faci un pariu, două… dar dacă ajungi să joci sume mari de bani și să te gândești că poți face un profit pe termen lung, nu prea e bine.

Lumea, copiii în general care au peste 18 ani, să încerce să facă altceva cu banii pe care îi au, nu doar să joace la pariuri”, a spus vedeta, în cadrul unui interviu acordat pentru Fanatik.

Armin Nicoară este fan înfocat Real Madrid, FCSB și Rapid București

Așa cum spuneam anterior, Armin Nicoară a pariat mereu pe echipele sale preferate de fotbal, printre care se numără Real Madrid, FCSB și Rapid București.

„De mic copil eram fan Real Madrid. În familia noastră, eu eram cu Real Madrid, iar fratele meu cu Barcelona. Era scandal în casă la orice meci. Dacă pierdea Real Madrid, nu mai vorbeam cu fratele meu câteva zile.

Eu am jucat și fotbal, am fost jucătorul Timișoarei. De când a retrogradat, am rămas fan Steaua București, adică FCSB acum și Rapid București. Cele două sunt pe placul meu. Îmi place Denis Alibec, Ianis Hagi. Ianis mi-aș dori să facă performanțe pentru România, pentru clubul la care joacă.

Păcat că nu mai sunt toate echipele de tradiție în Liga I. Au fost falimente și de toate…”, a mărturisit Armin Nicoară.