Armata rusă este pe cale să captureze cea mai mare centrală nucleară din Europa. Deja a tras într-un punct de control

Armata rusă a ajuns la Energograd, acolo unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, scrie presa internațională, care adaugă că trupele deja au tras în punctul de control.

De asemenea, presa internațională notează că anunțul a fost făcut de către primarul Energodar, Dmitri Orlov, care le-a cerut oamenilor să iasă în fața soldaților ruși.

În cursul zilei de ieri, intrările în acest oraș din Ucraina au fost blocate de mii de locuitori, ei opunându-se intrării tancurilor rusești în oraș. Oamenii au ieșit cu drapele ale Ucrainei în fața lor.

Deși inițial le-a spus oamenilor să iasă din case, primarul orașului a revenit cu un alt mesaj și le-a zis locuitorilor să nu își părăsească domiciliile, asta după ce soldații ruși au tras într-un punct de control.

Convoy of invaders breaks into #Energodar. The fire is raging near the #Zaporozhye nuclear power plant. Siren heard. pic.twitter.com/qlIVmTNfmn

— Ukraine LIVE INFO (@UkraineLIVEINF1) March 3, 2022