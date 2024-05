Italia ar putea înrolata chiar și cetățenilor români. Partidul politic condus de vicepremierului Italiei, Matteo Salvini, a propus în Parlamentul de la Roma o lege care prevede serviciul militar obligatoriu pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 ani și 26 de ani. Oficialul italian crede că stagiul militar este o datorie civică.

„Eu am avut norocul să fac asta în 1995. Câteva luni de serviciu militar, de serviciu civic, pentru fetele şi băieţii noştri pot să îi ajute, să le dea un sentiment de apartenenţă, de voluntariat, noţiuni de prim-ajutor, protecţie civilă, de salvare a persoanelor aflate în dificultate”, a spus vicepremierul Italiei, Matteo Salvini.

În Italia, locuiesc peste un milion de români. Dacă serviciul militar va deveni obligatoriu, o parte dintre ei vor fi obligați să urmeze stagiul militar. În prezent, părerile sunt împărțite. Unele persoane nu văd cu ochi buni această obligație, în timp ce alți oameni cred că numai așa băieții vor deveni bărbați.

„Nu văd lucruri ok când cineva te obligă să faci un lucru. Dacă nu are dragoste în chestia asta, este clar că nici eu nu sunt de acord. Dar dacă îl văd pe copilul meu că spune ”Tati, e bună ideea, am citit legea, îmi place cum sună”… De ce nu?”, a zis un român stabilit în Italia, notează Observator Antena.

„Vă spun sincer, eu aș fi de acord. Când eram eu copil, așa se spunea despre cei care mergeau în armată: Ori deveneau bărbați, în sensul că prindeau curaj, se maturizau…Sau, dacă nu, rămâneau după fustele mamei”, a adăugat o româncă stabilită în Italia.