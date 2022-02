Copreședintele AUR, Claudiu Târziu consideră NATO „umbrela noastră de securitate” și locul României este în UE și NATO. Legat de stagiul militar obligatoriu în România, un zvon vehiculat în ultima vreme, senatorul spune că este o soluție, dar cu anumite condiții.

Claudiu Târziu: Fără NATO, România ar avea o problemă

Întrebat cum se împacă naționalismul cu apartenența la UE și NATO, copreședintele AUR a spus că fără NATO, „România ar avea o mare problemă”. Claudiu Târziu mai spune că România ar trebui să investească mai mult în capacitatea de apărare.

„Se împacă foarte bine. Noi știm că NATO este umbrela noastră de securitate. Noi știm că, fără NATO, România ar avea o mare problemă să se apere. Pe de altă parte, nu ne culcăm pe o ureche. Înțelegem că dacă suntem membri ai NATO trebuie să facem ceea ce toți membrii fac. De aceea, suntem de acord inclusiv cu alocarea a 2% din PIB pentru Apărare, pentru a crește capacitatea de apărare a României. Credem că ar trebui să investim chiar mai mult în apărare, să ne creștem efectivele de militari, să îi pregătim mai bine, să îi înarmăm mai bine, pentru că în cazul unui război, sigur, vom fi apărați și de aliați, dar întâi de toate trebuie să știm și să putem să ne apărăm noi singuri”, a declarat Claudiu Târziu la B1TV.

În opinia sa, flancul estic al NATO trebuie întărit, având în vedere amenințarea pe care o prezintă Rusia.

„Mai mult decât atât, am propus ca Flancul Estic al NATO să fie întărit. Dacă știți sau nu știți, Flancul de Nord-Est, care e mai aproape de Rusia, este dublu întărit față de Flancul de Sud-Est, de la Marea Neagră. Știm că Marea Neagră este „un lac rusesc” și am văzut ce se poate întâmpla, am văzut cu Crimeea. Credem că ar trebui să fie tratată și această parte a flancului la fel, cu mai multă tehnică militară și cu mai mulți soldați. Să dăm mai multă seriozitate acestei poziții pentru că este una foarte, foarte importantă”, a adăugat acesta.

Stagiul militar obligatoriu este o soluție

În ceea ce privește stagiul militar obligatoriu, Claudiu Târziu a spus că ar putea fi o soluție pentru că în prezent România nu poate mobiliza mai prea mulți soldați în caz de nevoie. Cu toate acestea, demersul trebuie făcut cu anumite condiții.

„Este o discuție asta. În mod evident, noi avem efectivele militare foarte reduse. Nu știu dacă mai putem să mobilizăm mai mult de 50.000 – 60.000 de soldați în caz de nevoie și, din acest punct de vedere, ar trebui să găsim o soluție. Poate că stagiul militar obligatoriu, fiind făcut cu anumite condiții, ar putea fi o soluție, sau, dacă nu, încurajat voluntariatul pentru efectuarea acestui stagiu militar. Să oferi ceva astfel încât tineretul să prindă din nou gust pentru a-și apăra țara”.