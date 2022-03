Armata americană apără România de Rusia! Anunțul serii: Statele Unite sunt aici

Sursă: INQUAM Photos, Octav Ganea

Luni, 7 martie, generalul american Mark A. Milley, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore din Armata SUA (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), a fost la Baza Mihail Kogălniceanu pentru a verifica necesitățile actuale ale României. „Statele Unite sunt aici”, a exclamat acesta.