Într-o nouă postare de pe propriul blog Adrian Năstase declară că Livia Stanciu și Ionut Matei au decis că nu are voie să voteze, continuând prin a adăuga că s-a dorit eliminarea lui din viața politică. În această postare, Năstase cere în mod inedit să se voteze și în contul său.

Acesta este întreaga postare de pe blogul lui Adrian Năstase:

„Asa cum stiti, Livia Stanciu si Ionut Matei au hotarat ca nu am voie sa aleg si sa fiu ales timp de cinci ani dupa executarea pedepsei cu inchisoarea. O davada in plus ca s-a urmarit eliminarea mea din viata politica.

De aceea, astazi nu voi putea merge sa votez.

Va rog insa sa mergeti voi sa votati si in contul meu.

Si sa votati cum as fi votat si eu.”

