„Așa oportunitate ca acum n-am avut niciodată. Toți ăia care produceau în Rusia, îi sunam și îi chemam să facă la Ploiești sau la Târgu-Jiu. Ucraina nu mai poate transporta grâul, dați-le pe noi.

Ați văzut că Erdogan a fost șmecher. Ei chiar ne dau banii ăștia cu PNRR. Trebuie să-i și luăm. Nu mai zice nimeni nimic de deficit bugetar, de datorie. Noi stăteam și ne crăpam creierii să iasă 2,9 deficitul. Acum e 10, dă-l încolo.

Noi ne împrumutam cu 2,5%, acum se împrumută cu 8%!”, a arătat Victor Ponta, care nu înțelege de ce guvernul actual nu fructifică aceste oportunități.

„România putea să-și dubleze PIB-ul în trei ani. Dar n-ai cu cine. Nu cred că nu ne-a lăsat cineva din afară. Nu ne lasă ei cu altele. Dar la asta cu economia…

Crezi că americanii ziceau să nu luăm bani din Arabia Saudită? Păi iau ei cei mai mulți bani. Oricum noi suntem mici, nu le făceam noi competiție.”

Victor Ponta despre vânzarea termocentralei de la Mintia

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, dacă el ar fi vândut termocentrala de la Mintia, Victor Ponta a recunoscut că ar fi putut să facă asta și în timpul mandatului său.

„Păi nu am vândut-o, că am fost premier și nu am vândut-o. Tot timpul a fost o problemă acolo, pentru că producția de energie pe huilă, că Mintia mergea cu huilă, este foarte scumpă. Era atunci că era 150 de lei MW…

Atunci făcusem o chestie care chiar funcționa. Atenție! Hidroelectrica am luat-o din insolvență și a devenit cea mai profitabilă companie românească.”, a mai spus fostul premier.

