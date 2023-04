Soția lui Viorel Lis a recunoscut că ar fi cerșit

Oana Lis este o fire glumeață și pare că este fericită atunci când apare în fața fanilor, însă mulți oameni nu cunosc clipele cumplite prin care a trecut. Aceasta a trecut prin multe încercări ale vieții, care au reușit să o întărească și să o pregătească pentru tot ce avea destinul să-i ofere.

Soția lui Viorel Lis a fost dintotdeauna o femeie sinceră, directă și asumată, vorbind în numeroase rânduri despre originile sale umile și despre lipsurile pe care le-a înfruntat în copilărie și adolescență.

Oana și-a deschis sufletul în fața prietenilor săi virtuali, și le-a mărturisit acestora că a fost nevoită să și cerșească în anumite perioade ale vieții sale în care nu a avut ce mânca.

„Ce e mai grav… să cerșești sau să te prostituezi?! De cerșit am făcut-o… restul, încă nu!”, a recunoscut Oana Lis pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Oana: Numai eu știu câte nopți n-am dormit de griji. De aceea nu permit la nimeni…

Sătulă de faptul că foarte multă lume o critică, atât în mediul online, cât și în persoană, blondina a răbufnit la adresa haterilor de pe Internet.

Vedeta le transmite celor care-i condamnă alegerile și deciziile luate în viață, că nu va permite nimănui să-i facă rău.

„Numai eu știu câte nopți n-am dormit de griji…. De aceea nu permit la nimeni sa comenteze în fata mea de ce fac eu, cum fac eu și mai ales sa-mi dea sfaturi o persoana care n-a trecut prin anumite încercări ale vieții.”, a scris Oana Lis, pe pagina sa oficială de Facebook.

Oana Lis s-a operat de cancer de piele în martie

La sfârșitul lunii martie, vedeta a trecut prin momente dificile, după ce a fost operată de cancer de piele. Oana Lis s-a alarmat în momentul în care a observat că i-a apărut o pată pe piele, moment în care s-a dus de urgență la spital, pentru a vedea despre ce este vorba.

„Totul a plecat de la o pată pe piele, pe care o aveam de ceva vreme și pe care nu am băgat-o prea mult în seamă. Cel puțin până când nu și-a modificat forma, la un moment anume, nu i-am dat niciun fel de importanță.

„Când am aflat care e situația, am urmat sfatul medicului și m-am operat. Nu sunt de părere că trebuie să facem din țânțar armăsar. Am văzut unele titluri din presă.

Simt că am situația sub control, iar preocuparea mea majoră rămâne soțul meu, Viorel!”, a declarat Oana Lis pentru Playtech.