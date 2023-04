Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în 2015, iar un an mai târziu au devenit părinți pentru prima oară. Cei doi au împreună două fetițe, pe Bella Victoria Margot și pe Thea Iris Selena.

Gabriela Cristea (48 ani) și Tavi Clonda (43 ani) s-au căsătorit în 2015 și, după numai un an, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. În 2019, prezentatoarea TV a adus pe lume a doua fetiță care le-a completat tabloul de familie.

Ar fi vrut un băiețel

Recent, vedeta a fost întrebată dacă mai vrea copii și a mărturisit că nu, dar că recent a trecut prin mari emoții fiindcă a crezut că e însărcinată. Spre bucuria ei, rezultatul testului de sarcină a ieșit negativ.

„Un băiețel, da… Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut, într-adevăr, un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe”, i-a spus Gabriela Cristea moderatoarei Cristina Șișcanu, despre posibilitatea de a deveni din nou mamă.

Gabriela Cristea, dezvăluiri fără perdea despre coșmarul din căsnicie. Ce era obligată să facă: „Am rămas cu niște sechele. Gata, stop, nu mai pot”

Gabriela Cristea a trăit un adevărat coșmar în căsnicia de cinci ani de zile cu Marcel Toader. Vedeta și-a adus aminte de momentele grele prin care a trecut și care au marcat-o în acea perioadă.

A fost la psiholog!

Gabriela Cristea a mărturisit că a cerut inclusiv ajutor din partea psihologului. Vedetei i-a luat mult până când a depășit toată acea perioadă de coșmar.

Gabriela Cristea a avut o perioadă în care câștiga un salariu de 20.000 de euro lunar. Muncea enorm și era epuizată, motiv pentru care simțea nevoia de o pauză ca să se pună pe picioare. Nu voia să renunțe de tot la televiziune, ci doar să se recupereze, dar Marcel Toader nu a fost de acord sub nicio formă. Vedeta spune că stătea la muncă toată ziua, de dimineață până seara, și era foarte stresată.

Începea programul la 7 dimineața și se mai întorcea acasă abia după miezul nopții. Duminică se odihnea și stătea în pat până târziu, era singura ei zi liberă în care încerca să se relaxeze. Din acea perioadă au început și problemele cu tiroida.

”Eu am zis că vreau să mă opresc. Că vreau să fac o pauză măcar de un an, să-mi iau un an în care să nu fac nimic și să îmi văd de sănătatea mea și să mă odihnesc efectiv. (…). El nu a fost de acord”, a mărturisit ea.