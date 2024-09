Marcel Ciolacu, premierul României, a declarat marți seară, într-un interviu la Antena3 CNN, că la sfârșitul săptămânii se va întâlni cu minerii și cu reprezentanții persoanelor nevăzătoare pentru a discuta despre legea pensiilor. Premierul a asigurat că va găsi o soluție pentru această problemă.

„Am avut întâlnire cu persoanele cu dizabilități. Am pus-o pe ministra Muncii să-mi găsească soluțiile. O să le comunic împreună cu Comisia. Voi rezolva această problemă. Am întâlnire vineri și cu reprezentanții minerilor, fiindcă nu li s-a explicat. Noi am pornit în discuția cu Comisia…Ce caută Comisia? Caută de la un stat european să aibă sustenabilitate pe viitor. Nu mai schimbi regulile jocului în funcție de interese electorale. Este o lege a pensiilor. Noi avem și un istoric. Nu mă pot compara cu Germania, cu Italia sau cu Franța. Eu vin după un comunism de 50 de ani”, a spus Marcel Ciolacu.