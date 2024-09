Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă, la Cornu, că i se pare „un pic cam mult” să fie comparat cu fostul premier britanic Winston Churchill.

Afirmația vine după ce vicepreședintele PSD, Victoria Stoiciu, a susținut pe Facebook că nu ar trebui să se judece capacitățile politice ale cuiva doar pe baza rezultatelor școlare. Stoiciu a adus în discuție exemple de lideri politici remarcabili care nu au excelat academic, cum ar fi Churchill.

Întrebat despre această comparație, Ciolacu a răspuns că Churchill a fost „un politician de excepție”, adăugând că și el citește din lucrările acestuia.

Premierul a menționat o vorbă celebră a lui Churchill, referitoare la oamenii care nu ajung niciodată la destinaţie, dacă se opresc la tot pasul, după „fiecare câine care te latră”.

De exemplu, are o vorbă celebră: dacă te oprești după fiecare câine care te latră și arunci cu pietre, nu mai ajungi nicăieri, nu ajungi niciodată la destinație”, a afirmat Marcel Ciolacu, referitor la comparaţia dintre el şi Churchill.

Reamintim că marţi, 3 septembrie, premierul Marcel Ciolacu a lămurit misterul cu privire la examenul său de Bacalaureat şi la nota luată atunci.

A fost un subiect intens dezbătut în spaţiul public în ultima perioadă, iar Ciolacu a dorit să încheie toate comentariile şi să facă totul public.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la examenul de Bacalaureat.

Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele să închidem acest circ, care la început am crezut că e unul într-o limită normală”, a indicat şeful Guvernului, într-o postare pe contul său de TikTok.