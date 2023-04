Florin Salam declară că nu a fost sub influența substanțelor interzise la nunta din Craiova

Florin Salam, manelistul apreciat de mulți români, se bucură de mult succes datorită talentului său. Pentru că este mai mereu ocupat cu evenimentele, artistului i s-a făcut rău la o nuntă și a fost pus la „zid” după imaginile apărute în mediul online.

După cum am observat cu toții, Florin Salam este foarte activ pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu oamenii care îl urmăresc în mediul online. De data aceasta, artistul a postat un videoclip și a reacționat în urma zvonurilor apărute.

Manelistul susține că nu a fost sub influența substanțelor interzise la nunta respectivă, însă crede că i-a fost pus ceva în pahar, pentru că a simțit că i s-a „blocat creierul”. Manelistul este fericit că nu i s-a întâmplat ceva rău.

Artistul nu știe din ce pahar a băut, asta pentru că a recunoscut că obișnuiește să consume băuturi alcoolice atunci când merge să cânte la evenimente.

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte. (…) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul. (…) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine”, a mărturisit Florin Salam pe Facebook.

Florin Salam l-a înfuriat chiar și pe nașul de la nunta din Craiova

Florin Salam aproape că a distrus la Craiova nunta unor tineri care l-au invitat să cânte la petrecerea lor. Celebrul manelist a venit la eveniment într-o stare vizibilă de ebrietate, după cum s-a văzut din imaginile surprinse de acolo, care ulterior au ajuns și pe rețelele de socializare.

Artistul a fost luat de mână de naș, care vizibil revoltat i-a reproșat că de trei ore nu a cântat nimic. Acesta l-a trimis pe Florin Salam să se odihnească și să revină când se simte mai bine pentru a-și putea continua programul pentru care a fost plătit.

De menționat că, pentru astfel de evenimente private, Florin Salam percepe o taxă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

„Du-te înăuntru acolo până îți revii și după aia cânți. Pai ce facem aici, stai de trei ore și nu cânți nimic?!”, a spus nașul revoltat.

Florin Salam este un tată model pentru copiii săi

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Florin Salam este un tată model pentru copiii lui. Celebrul manelist trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția lui, Roxana Dobre, femeia în brațele căreia și-a găsit fericirea.

Deși este mai mereu ocupat pentru că este chemat la foarte multe evenimente, Florin Salam are mare grijă să își petreacă timpul liber alături de cele mai dragi persoane din viața lui.