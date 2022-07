Între 2004 și 2014, Traian Băsescu a avut parte de două mandate tumultoase, întrerupte de două suspendări din funcție în urma votului Parlamentului de la București. La alegerile prezidențiale din 2004, Traian Băsescu a reușit să îl învingă pe Adrian Năstase în al doilea tur de scrutin, iar la alegerile prezidențiale din 2009 a fost reales președinte al României pentru un nou mandat de cinci ani, învingându-l pe Mircea Geoană.

Băsescu regretă că a pus-o pe Kovesi la șefia DNA

Deși majoritatea oamenilor știu aproape tot ce s-a întâmplat cu Traian Băsescu între 2004 și 2014, puține persoane știu că, dacă ar putea da timpul înapoi, fostul președinte al României nu ar mai repeta aceleași greșeli, pe care le regretă și în ziua de astăzi. Într-un interviu de excepție, acesta a recunoscut că regretă și astăzi că a numit-o pe Laura Codruța Kovesi în funcția de conducere a DNA (Direcția Națională Anticorupție).

În timpul celor două mandate prezidențiale, Traian Băsescu a numit-o pe Laura Codruța Kovesi de două ori în fruntea Parchetului General, odată în 2006 și odată în 2009, deși avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii era negativ. Ulterior, în 2013, Traian Băsescu a numit-o pe Laura Codruța Kovesi în funcția de conducere a Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

În timpul mandatului ei, procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți apropiați ai fostului președinte, chiar și pe fratele lui, Mircea Băsescu, care a fost condamnat definitiv în 2016 la patru ani de închisoare cu executare. De altfel, au fost judecați și nepotul său (Dragoș Băsescu – condamnat definitiv în 2018 la trei ani cu executare), fiica sa, (Ioana Băsescu – trimisă în judecată în 2018) și soțul ei (avocatul Radu Pricop – trimis în judecată în anul 2015 și achitat), dar și Elena Udrea (trimisă în judecată de nenumărate ori).

Băsescu spune că puterea i-a luat mințile lui Kovesi

Abia în 2018, fostul președinte al României a recunoscut că regretă că a numit-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA, uitând că puterea schimbă oamenii.

„Binomul va mai rezista cât timp va mai fi acest tandem Kovesi-Lazăr, dar, pe urmă, sunt convins că președinții vor învăța din aceasta experiență, când se va mai pune problema numirilor: două instituții bugetare care hotărăsc să stăpânească clasa politică. Va trebui să avem în vedere, de acum, un sistem de control al puterilor.

Aici eu am greșit, legea spune două mandate de câte trei ani, am făcut-o pe Kovesi procuror general de două ori, și m-am bătut pentru ea să fie la șefia DNA. Am greșit, nu am luat în considerare faptul că puterea îți ia mințile, e la fel de periculoasă ca și corupția, când vrei să-ți exerciți puterea zi și noapte.

Eu am avut sentimentul de putere, știu ce înseamnă și știu că trebuie să-ți stăpînești tentația de a avea putere. Puterea nu trebuie exercitată discreționar, ci cu fermitate și respectînd legea”, spunea Traian Băsescu, la patru ani de la plecarea sa de la Cotroceni.