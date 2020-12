Liviu Dragnea se află încă din luna mai a anului 2019 în spatele gratiilor. A fost găsit vinovat și condamnat la 3,6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Aflat în spatele gratiilor, Dragnea a primit o lovitură dură acum câteva luni.

Autoritățile i-au interzis dreptul la muncă pentru că a dat un interviu unei televiziuni de știri. Mai exact, este vorba despre Realitatea Plus. Acum, totul s-a schimbat. Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, și-a recăpătat dreptul de muncă în închisoare, potrivit unei decizii a Curții de Apel București.

Liviu Dragnea poate să muncească în pușcărie

Anunțul a fost făcut de Codrin Ștefănescu, fostul secretar adjuct al PSD, pe o rețea de socializare. „Avocatul Flavia Teodosiu a reușit, azi (c.n. joi), sā obtinā la Curtea de Apel București suspendarea deciziei abuzive a ANP, pe baza cāruia i-a fost retras dreptul la muncā!

Vā reamintesc cā sancțiunea i-a fost datā in urma unui interviu dat in presā! Pentru cā Liviu Dragnea nu are voie sā vorbeascā și nu are drepturi de nici un fel! Pentru cā actuala putere incā tremurā de spaimā doar când i se pronuntā numele! Bravo, Flavia! Ai reușit sā indrepți un abuz infiorātor și ai demonstrat cā existā magistrați care aplicā corect legea!”, scrie Ștefănescu.

Liviu Dragnea a lucrat ca mecanic în atelierul auto al Penitenciarului Rahova, dar i-a fost interzis acest lucru în urmă cu câteva luni, după ce a dat un interviu celor de la Realitatea TV. Atunci, conducerea închisorii a luat această decizie pentru că susține că nu a fost informată de dorința lui Dragnea de a da un interviu.