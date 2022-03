Majoritatea oamenilor născuți între 1900 și 1999 se mândresc cu o copilărie minunată și o adolescență de vis, însă puține persoane știu ce capacități supranaturale au, datorită cifrei 9 care le marchează destinul.

Numerologii apreciază enorm generația ’90 întrucât, conform spuselor lor, acești oameni au un dar special, înăuntrul lor se află o iubire imensă și o empatie aparte pentru tot ce îi înconjoară, fie că este vorba despre familie, prieteni, colegi, vecini, străini, animale sau plante.

Deși au calitățile unor eroi din benzile denesate, românii născuți între 1900 și 1999 trebuie să fie extrem de atenți la un sfat important pe care numerologii îl au doar pentru ei.

Generația 90 – Generația super-eroilor

Așa cum am scris anterior, oamenii născuți între 1900 și 1999 sunt unici, mai ales femeile și bărbații născuți în 1999: un an special, unic, format din triplul 9, ce are o încărcătură energetică aparte.

Generația ’90 ne amintește de benzile desenate cu Superman, Batman, Spiderman sau X-Men, adică de poveștile cu super eroi, gata să riște tot pentru oamenii din jurul lor.

Exact așa sunt românii născuți între 1900 și 1999. Numerologii ne spun că odată cu nașterea acestei generații apar noi factori de progres uman, social și tehnologic pentru binele comun.

Generația ’90 nu este egoistă, ea nu urmărește atingerea scopurilor personale, ci este precum o mamă, care e oricând gata să se sacrifice pentru familia ei.

Atenție la oamenii din jurul tău!

Idealiști și vizionari, sociabili și empatici, românii generației ’90 debordează de spirit antreprenorial și sunt plini de inițiativă. Iubesc munca în echipă, însă trebuie să fie atenți la oamenii din jurul lor.

Deși îți este greu să spui „nu”, amintește-ți că nu oricine îți merită atenția și loialitatea. În plus, ai grijă ca atitudinea ta de bun samaritean să nu te transforme într-un om rece și indiferent cu familia și prietenii tăi.

Deși sunt ca niște super-eroi, chiar și oamenii generației ’90 au defecte, iar marele lor minus este că ajung să fie așa prinși în actele lor umanitare încât îi neglijează pe cei care-i iubesc.