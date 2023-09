Precauția oamenilor față de bănci a crescut după falimentele Silicon Valley Bank, Signature Bank

În luna martie, falimentul băncilor Silicon Valley, First Republic și Signature a tulburat piețele și a pus din nou la încercare încrederea americanilor în bănci. De altfel, conform unui sondaj recent GOBankingRates, aproape 25% dintre americani spun acum că cel mai sigur loc pentru a-și păstra banii este acasă.

În urma prăbușirii Silicon Valley Bank, Signature Bank și First Republic Bank, precauția față de bănci a crescut din nou. Lipsa de încredere în securitatea băncilor a fost deosebit de puternică în rândul celor din generația Z, scrie GobankingRates.

O modalitate populară de a evita ținerea economiilor în bancă este păstrarea lor acasă. Un sondaj recent realizat de American Express Spending and Savings Tracker a stabilit că 43% dintre americani își păstrează acasă economiile în numerar. Un alt sondaj, realizat de Life And My Finances, a constatat că 91,5% dintre americani își păstrează banii acasă. Păstrarea numerarului acasă este importantă dintr-un anumit punct de vedere.

Oamenii ar trebui, în general, să păstreze acasă bani cash pentru situații de urgență. De exemplu, după un dezastru natural, cum ar fi un uragan sau un cutremur mare, este posibil ca ATM-urile și automatele de carduri de credit să nu fie disponibile și va fi nevoie de bani cash până când serviciile vor fi reluate.

Unde preferă americanii să-și ascundă banii, acasă

În plus, sondajul Life And My Finances a constatat că americanii au câteva locuri preferate pentru a-și ține banii în casă. Iată unde este cel mai probabil să țină banii cash pe care nu doresc să-i depoziteze la o bancă, potrivit răspunsurilor la acest sondaj:

Într-un seif: 63,3% dintre cei chestionați

În frigider: 13,3% dintre cei chestionați

Într-un geamantan: 6,1% dintre cei chestionați

Într-un dulap: 5%

Într-un rezervor de apă: 4%

Iată ce spun experții în finanțe despre aceste ”ascunzători” și despre păstrarea numerarului acasă.

În primul rând, acestea nu sunt singurele locuri în care americanii ascund numerar. Expertul Eric Mangold, fondatorul Argosy Wealth Management, are un client care păstrează bani într-un loc și mai ciudat. „Am un client care își ține banii și alte lucruri importante în mașina de spălat vase”, a spus el.

Unde ar trebui ținuți banii pentru a fi în siguranță

Experții sunt de acord că multe dintre aceste ascunzători nu sunt cele mai bune locuri de păstrare a banilor. În opinia lor, există un singur loc secret și sigur în care oamenii ar trebui să-și țină banii: seiful.

„Este cea mai sigură opțiune, dintre opțiunile enumerate, deoarece oferă protecție împotriva furtului și a eventualelor daune cauzate de incendii sau inundații”, a declarat Joel Efosa, CEO la Fire Cash Buyers. „Cu toate acestea, este esențial să te asiguri că seiful este rezistent la foc și la apă”, adaugă el.

Frigiderul: „Deși poate părea creativ, ascunderea banilor în frigider nu este cea mai bună idee”, a spus Michael Ryan, fondatorul Michael Ryan Money. „Frigiderele se pot defecta, iar dacă banii ajung să fie udați sau deteriorați își vor pierde valoarea. În plus, există întotdeauna riscul ca cineva să descopere accidental mica avere din frigider”, avertizează el.

Un geamantan: „Geamantanele pot fi un loc tentant pentru a ascunde numerar, mai ales dacă călătorești des; cu toate acestea, este bine să iei în considerare riscul unui furt”, a spus Ryan. „De asemenea, valizele nu pot oferi niciodată același nivel de protecție ca un seif”, adaugă el.

Un dulap: „Dulapurile sunt ascunzători relativ comune, dar nu au caracteristicile de securitate ale unui seif”, spune Ryan. „Dacă alegeți dulapul, asigurați-vă că păstrați numerarul greu observat”, spune el.

Un rezervor de apă: „Deși poate părea ceva discret, depozitarea numerarului într-un rezervor de apă prezintă mai multe riscuri”, continuă Ryan. „Daunele cauzate de apă sau problemele la instalațiile sanitare pot distruge banii și nu este cel mai sigur sau mai accesibil loc pentru situații de urgență.”

Nu ar trebui să păstrați mulți bani acasă!

Experții sunt de acord că nu ar trebui să păstrați prea mulți bani acasă, nici măcar în seif.