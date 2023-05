FDIC a confiscat First Republic Bank şi a încheiat un acord cu JPMorgan

Cel mai recent caz: Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) a ales JPMorgan Chase & Co drept ofertant câştigător într-o licitaţie organizată pentru preluarea First Republic Bank, care a fost plasată sub administrare specială.

După ce First Republic s-a străduit să găsească un cumpărător din sectorul privat timp de mai multe săptămâni, FDIC a confiscat-o şi a încheiat un acord cu JPMorgan pentru a prelua controlul asupra majorităţii activelor sale.

JPMorgan a declarat că va plăti 10,6 miliarde de dolari către FDIC, în timp ce va încheia un acord de împărţire a pierderilor cu guvernul privind creditele ipotecare rezidenţiale şi împrumuturile comerciale.

FDIC va oferi JPMorgan finanţare de 50 de miliarde de dolari timp de cinci ani, la o rată fixă nedezvăluită, ca parte a tranzacţiei.

”După ceea ce s-a întâmplat cu First Republic, băncile nu vor să cumpere nicio altă bancă înainte ca FDIC să preia controlul”, a declarat Mayra Rodríguez Valladares, consultant în domeniul riscului financiar la MRV Associates, care formează bancheri şi membri ai autorităţilor de reglementare. ”Este mai ieftin, preţul acţiunilor scade şi nu au problemele naturale din negocierile de fuziuni şi achiziţii care s-ar putea să nu se încheie într-o tranzacţie.”

Acest fenomen stârnește temeri

Fenomenul stârneşte temerile că tulburările actuale vor accelera concentrarea sectorului bancar din Statele Unite în jurul unui număr mic de instituţii, reducând concurenţa pentru consumatori şi adâncind riscul în cazul în care o bancă gigantică eşuează.

Silicon Valley Bank, care s-a prăbuşit în martie şi a declanşat tulburările care continuă la băncile regionale, a fost achiziţionată şi de First Citizens BancShares, cu ajutorul FDIC.

Achiziţia a consumat aproximativ 20 de miliarde de dolari dintr-un fond de asigurări care este finanţat de bănci şi condus de guvern.

Achiziţia Signature Bank de către New York Community Bancorp a implicat, de asemenea, un cumpărător care a ales active pe care dorea să le ia şi să lase active nedorite, cum ar fi portofoliul criptografic al Signature. Afacerea a costat fondul 2,5 miliarde de dolari.

După aceste tranzacţii, cumpărătorii tranzacţionaţi la bursă sunt acum motivaţi să aştepte ca băncile aflate în dificultate să se prăbuşească, astfel încât să poată obţine condiţii mai bune de la FDIC, au spus analiştii.