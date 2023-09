Astfel, în New York sucursale ale Capital One, Citizens Bank și JPMorgan Chase își vor închide porțile până în luna septembrie.

O situație care va îngreuna accesul clienților la serviciile bancare de bază. Bank of America, Community Bank, KeyBank, Santander Bank și Wells Fargo vor pune și ele lacătul pe mai multe sucursale, informează Daily Mail. Wells Fargo a cerut închiderea altor 37 de sucursale din SUA.

Wells Fargo a cerut închiderea altor 37 de sucursale din SUA, accelerând și mai mult tranziția Americii către servicii bancare automatizate. Șase locații din California urmează să fie afectate, alte patru în Florida și, respectiv, Georgia, trei în Pennsylvania, dar și în alte state, potrivit unui buletin publicat de Office of the Controller of the Currency (OCC) luna aceasta. Wells Fargo & Co. a raportat cele mai multe închideri nete în 2021, 267, urmată îndeaproape de U.S. Bancorp cu 257 de închideri.

”O baie de sânge bancară”

Toate închiderile sucursalelor bancare din SUA trebuie să fie aprobate de OCC, care supraveghează evidențele și evaluează efectul acestor deschideri și închideri asupra comunităților afectate.

Cea mai recentă rundă de închideri are loc în timp ce America se confruntă cu ceea ce experții numesc ”o baie de sânge bancară”, marile bănci lichidând cu viteza luminii tot mai multe sucursale și bancomate.

În buletinul OCC au fost incluse cereri și de la alte bănci, în special Chase, care vrea să închidă șapte sucursale, Bank of America a solicitat patru închideri, în timp ce Capital One și PNC au anunțat planuri de a elimina câte una.

Wells Fargo, care operează peste 4.000 de sucursale în SUA, a solicitat închiderea a peste 100 de sucursale numai în acest an, potrivit OCC. „În timp ce numărul total de sucursale continuă să scadă, noi filiale sunt deschise în cartierele cu creștere mare ale piețelor existente, permițându-ne să le venim în ajutor”, au declarat reprezentanții băncii.

„Putem deschide filiale noi în care combinăm două sucursale existente mai vechi într-o locație mai bine situată. În plus, clienții folosesc gama noastră largă de capabilități digitale pentru multe dintre nevoile bancare și, ca urmare, numeroase tranzacții au loc în afara sucursalei”, au adăugat ei.

Nu a fost o decizie ușoară, sucursalele continuă să joace un rol important

Un purtător de cuvânt al Wells Fargo a spus că închiderea locațiilor „nu a fost o decizie ușoară.

„Sucursalele continuă să joace un rol important în modul în care ne deservim clienții și evaluăm continuu rețeaua de sucursale în lumina nevoilor, în schimbare, ale clienților, a creșterii utilizării serviciilor bancare digitale și a factorilor de piață”, au adăugat aceștia.

Fenomenul nu mai poate fi oprit

Închiderile băncilor din SUA au atins un maxim istoric în 2021. JPMorgan a fost de acord să cumpere activele First Republic luna trecută, după ce Fed a decis închiderea sa. Falimentul First Republic a marcat al doilea cel mai mare eșec bancar din istoria SUA, după Silicon Valley Bank și Signature Bank.

Eşecul dramatic SVB Financial Group (SIVB.O), a cărei activitate se concentra pe startup-urile tehnologice, este cel mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiară din 2008. Închiderile băncilor din SUA au atins un maxim istoric în 2021 – cu 2.927 de sucursale care și-au închis porțile, conform celor mai recente date S&P Global Market Intelligence.

Se așteaptă ca această tendință să continue. Wells Fargo & Co. a raportat cele mai multe închideri nete în 2021, 267, urmată îndeaproape de U.S. Bancorp cu 257 de închideri. Huntington Bancshares Inc. și-a redus amprenta sucursalelor cu peste 16%. Cele cinci state care au fost cele mai afectate au fost California, cu 269 de sucursale închise; Michigan, cu 247; New York, cu 221; Florida, cu 192; și Illinois, cu 153.