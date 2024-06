Psihologul a analizat graficele care urmăresc sănătatea mintală a adolescenților și a ajuns la o concluzie de netăgăduit.

Anxietatea și tulburările depresive au crescut brusc

Începând din 2012, la cinci ani după introducerea iPhone-urilor și doi ani după apariția Instagram, „anxietatea și tulburările depresive au crescut brusc”, spune el. De atunci, aproape jumătate dintre adolescenți spun că sunt online „aproape tot timpul” (dublu față de 2015), iar incidentele de autovătămare și rata sinuciderilor în rândul adolescenților s-au dublat.

„Nu am văzut niciodată așa ceva. Există dovezi foarte mari de vătămare”, spune Haidt. ”S-a întâmplat în multe țări în același timp la un moment dat: momentul în care adolescenții și-au schimbat telefoanele mobile clasice pentru smartphone-uri. Este ca și cum anchetezi o crimă, iar toți martorii oculari indică acest suspect. Unul singur. Nu există altă explicație”, a declarat medicul.

În cea mai recentă carte a sa ”The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness”, Haidt examinează legătura dintre această „recablare fără precedent”, în care am schimbat timpul de joacă al copiilor cu timpul petrecut pe telefon, și declinul sănătății mintale în rândul adolescenților, scrie People.

Legătura dintre smartphone-uri și sănătatea mintală a copiilor

Imaginați-vă că pe piață apare, brusc, o jucărie care i-ar face pe copii să doarmă mai puțin, să facă mai puține exerciții fizice, să petreacă mai puțin timp cu alți copii. Le-ar scădea stima de sine și le-ar provoca depresie și anxietate, spune Haidt.

De altfel, oricine poate spune azi că nu mai există copilărie bazată pe jocuri în aer liber, așa cum au trăit întotdeauna copiii.

A fost abandonată în favoarea unei copilării în care telefonul a devenit eroul principal.

În urmă cu cinci ani, se putea spune că legătura dintre sănătatea mintală și smartphone-uri este doar corelațională. Astăzi nu mai este adevărat. Toate dovezile indică acest lucru, subliniază el.

Problema este doar despre smartphone-uri?

În anii 90, parentingul a devenit mai intens în Statele Unite, dar și în alte țări. Părinții petreceau mult timp cu copiii, supraveghindu-i, antrenându-i, încercând să-i pregătească pentru facultate.

Jocurile sunt apanajul copilăriei. Copiii trebuie să se joace mult pentru a-și dezvolta creierul. Și e mai bine dacă se joacă nesupravegheați. Dacă există un adult în apropiere, el poate interveni dacă există un conflict. Dar copiii au nevoie de conflicte pentru a-și dezvolta abilitățile de negociere.

De ce comunicarea online este inferioară celei din viața reală

Modul în care interacționați pe rețelele de socializare nu seamănă deloc cu comunicarea față-n față, subliniază Haidt.

Emoji-urile nu înlocuiesc zâmbetele sau râsul adevărat. Pe rețelele sociale, interacțiunile nu se sincronizează.

Spuneți ceva și așteptați răspunsul și vă faceți griji: „De ce nu mi-a răspuns?”

Când doi prieteni vorbesc în viața reală sau la telefon, nu există anxietate; se conectează. Pe o platformă socială, performezi în fața lumii și există o comparație socială constantă.

Ce trebuie schimbat prin lege?

Cel mai important lucru pe care îl poate face un guvern este să ridice vârsta de utilizare a rețelelor sociale la 16 ani.

În prezent, legea spune 13 ani. Rețelele de socializare sunt brutale pentru copii.

Este esențial să solicitați companiilor de rețele sociale să verifice vârsta. Dacă companiile ar putea fi făcute responsabile pentru prejudiciile aduse utilizatorilor minori, ar rezolva problema rapid.

Ce se poate face acum

Școlile ar trebui să interzică telefoanele.

Internetul nu mai are nicio barieră, așa că este de datoria părinților să întârzie ziua în care copiii lor vor avea acces 24 de ore din 24 la internet, cel puțin în școala gimnazială.

De asemenea, copiii au nevoie de mai multă independență, jocuri și responsabilitate în lumea reală. A-i spune copilului că poate avea doar un telefon clasic cu butoane poate fi o misiune dificilă, dacă prietenii lui au toți smartphone-uri!

Acțiunea colectivă este esențială, iar acțiunea timpurie este cea mai eficientă, de aceea părinții ar trebui să se consulte unii cu alții.

Este prea târziu pentru copiii care au crescut cu smartphone-uri?

Cu siguranță nu, spune Haidt. Sunt încă tineri, se pot schimba.

Chiar dacă sunt dependenți de telefoane, putem face exerciții pentru a-i ajuta să-și recapete controlul asupra atenției.

Odată ce înțeleg că trebuie să-și păzească atenția, ca și cum ar fi cea mai prețioasă resursă, obțin rezultate uimitoare. Își reduc timpul petrecut pe ecran și constată că își pot face temele.

Unele schimbări simple ale stilului de viață pot aduce beneficii uriașe, mai ales dacă o fac împreună.. Nu există nimeni din generația Z care să spună: „Avem nevoie de rețelele sociale, nu ni le luați”. Ei spun: „Mi-aș dori să trăim într-o lume fără rețele sociale”.

Un punct forte al generației Z este că nu se află în faza de negare, nu sunt defensivi. Dacă îi putem ajuta să găsească o cale de ieșire din această capcană, vor ieși!, crede el.