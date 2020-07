Ministrul Muncii a vorbit despre modul în care decurge recalcularea pensiilor în România, spunând că nimeni nu îi dădea vreo șansă ca peste jumătate din Casele Județene de Pensii din România să ajungă astăzi la zero dosare cu termene depășite în recalculare.

„În acest moment, peste jumătate din Casele Județene de Pensii nu mai au nici un dosar, nici unul, doamnă, și am plecat de la mii, probleme pe care PSD le știa foarte bine, că nu sunt primul ministru care conduce Ministerul Muncii, se ştiau foarte bine de ani de zile. Sunt singura care a avut încăpățânarea, care a putut să treacă inclusiv peste răutăți din sistem, din sistemul public în general, şi să nu încetez să îmi urmăresc obiectivul final alături de directorii Caselor Județene de Pensii care au înțeles de ce facem acest lucru și cred că și dânşii astăzi au o satisfacție și e foarte bine să aibă, că este munca dânșilor pentru faptul că am ajuns la zero. Deci, peste jumătate din pensii, din cererile de recalculare sunt astăzi rezolvate complet. Foarte puține au rămas și cele care sunt la prima decizie de pensionare fac pași pentru a ajunge la aproape de zero în pensiile internaționale. Sunt foarte implicată în discuțiile cu omologii mei din Spania, în comunitățile, în țările în care avem comunități de români, și în Italia. Sunt probleme de ani de zile, de ani de zile. Eu mă încăpățânez să le rezolv și o să vedeți rezultate și în pensiile internaționale foarte curând”, a declarat ministrul în direct la TVR.

De asemenea ministrul a mai explicat și în ce stadiu se în prezent România cu șomajul tehnic, mai ales că există în continuare persoane afectate de această criză sanitară și economică.

„Faţă de 1 milion, puţin peste 1 milion de persoane care au fost în șomaj tehnic, adică având contracte de muncă suspendate temporar în vârful pandemiei, acum suntem ușor la 100.000. Pentru acești oameni, așa cum am făcut-o și până acum, guvernul continuă măsura plății șomajului tehnic, pentru că vrem să fim alături de dânşii în continuare. Sunt o serie de situații în care persoane care aveau două, trei contracte… a nu se înțelege că nu mai au nici un venit, apropo de fake news-ul PSD care spune, „milioane de oameni fără loc de muncă”… Scăderea este de 14.000, la nivelul întregii țări, de număr de salariați față de începutul anului și față de acești oameni guvernul a venit imediat cu soluția… Ce încerc să vă spun este că vedem o revenire în activitate și vedem că oamenii se întorc la muncă, motiv pentru care sprijinim angajații în continuare cu acoperirea a 41,5% din salariul lor, pentru că suntem alături de antreprenori, ca să poată să își revină în activitate cât de ușor posibil. Prin urmare, gestionăm situația cât de mult se poate gestiona. Mă interesează inclusiv componenta de formare profesională, pentru că văd niște schimbări pe piața forței de muncă”, a mai atras atenția Violeta Alexandru.