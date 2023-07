„Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană”, spunea Gheorghe Dinică în Filantropica. Actorul Mircea Diaconu a ținut să-și spună și el părerea pe marginea acestei afirmații care a devenit memorabilă.

Întrebat dacă există un adevăr în spatele acestei fraze, Mircea Diaconu a oferit un răspuns categoric în podcastul lui Ionuț Vulpescu.

„Da! Pomană sau altceva, nu vedeți, că până la urmă, de mai multe ori am făcut un fel de explicație publică. Toți suntem actori, într-o măsură sau alta, într-un fel sal altul. Folosim ingrediente actoricești dintr-o împrejurare sau alta. Ce înseamnă asta?

Că un om vrea să meargă într-o audiență. Să obțină ceva. Și atunci, dinainte, se îmbracă altfel, repetă spusele, pledoaria, monologul, acasă, de mai multe ori, se pregătește actoricește pentru momentul audienței. Și când ajunge acolo, o și joacă, obține succes”, a susținut Diaconu.

Toți oamenii sunt actori

În opinia sa, același lucru e valabil și în cazul unui bărbat care vrea să spună „te iubesc” unei fete.

„Iarăși, e un moment pe care și-l lucrează. Se îmbracă într-un anume fel, spune lucrul, e o formă de actorie. Toți facem lucrul acesta, într-un fel sau altul.

Deci, până la urmă, noi, făcând-o deschis, măcar recunoaștem lucrul acesta de dimineață până seara, toți suntem actori. Dar toți oamenii sunt actori”, a comentat el.

Mircea Diaconu a spus adevărul despre filmul Filantropica

Întrebat dacă îi lipsesc filmările, Diaconu a fost cât se poate de onest. El a susținut că nu îi este dor de filmările în sine, pentru că acest proces este o muncă grea și nu poate să îți fie dor de o muncă grea neapărat.

„Dar de ce iese mi-e dor, de ce ar putea ieși mi-ar fi dor. Dar sunt povești subțiri. Am refuzat foarte mult în ultimii ani, texte, vreau să zic, care nu mi s-au părut bune. Și după aceea nu m-a mai deranjat foarte multă lume. Dar vreau să mă cucerească un text, să mă supună. Când am citit Filantropica, am căzut de pe scaun. Când l-am citit numai!

Ce inteligență, ce construcție! Ai o construcție! Extraordinară! Beton! Scenariul, povestea, filmările, pe măsură, nu s-a greșit cu nimic. E un mare film acela. Și am fost fericit că am făcut și eu parte din el”, a punctat acesta.