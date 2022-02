Ziua de 29 februarie apare doar o dată la patru ani, iar anul 2020 a fost ultimul astfel de an. Așa că se pune întrebarea ce fac în 2022 cei născuți în această zi. Aceste persoane mai sunt numiți în engleză și „leapling” sau „leapper”. Cum procedează aceștia fără a-și serba ziua de naștere, decât o dată la patru ani? Iată tot ce trebuie să știi despre copiii născuți în ani bisecți.

Anii bisecți sunt anii în care la sfârșitul lunii februarie se adaugă o zi în plus, iar acești ani au 366 de zile în loc de 365 și au loc o dată la patru ani. Ziua de 29 februarie, a devenit cunoscută sub numele de „Leap Day” în engleză, sau zi bisectă.

De ce avem ani bisecți?

Pământul are nevoie de aproximativ 365,24 zile pentru a se roti în jurul Soarelui, ceea ce se numește an tropical. Din cauza timpului suplimentar de 0,24, dacă nu am adăuga o zi bisectă la fiecare patru ani, fiecare calendar gregorian ar începe cu aproximativ 6 ore înainte ca Pământul să-și completeze orbita în jurul Soarelui.

În cele din urmă, acest timp în plus ar scoate calendarul gregorian din sincronizarea cu anotimpurile, ceea ce ar duce la o schimbare a anotimpurilor cu aproximativ 24 de zile calendaristice în decurs de un secol.

Dacă s-ar întâmpla acest lucru și ar ține să spunem câteva secole, Crăciunul ar cădea în mijlocul verii pentru emisfera nordică.

Când îți sărbătorești ziua de naștere dacă te-ai născut pe 29 februarie?

Oficial cei care s-au născut pe 29 februarie ar trebui să-și serbeze ziua o dată la patru ani. Dar în mod normal aceste persoane își sărbătoresc ziua de naștere și în anii care nu sunt bisecți, fie cu o zi înainte, fie după, dar, fără îndoială, este deosebit de special să își poată serba ziua de naștere chiar în ziua în care s-au născut.

Unele țări au chiar legi care se referă în mod special la aceste persoane. De exemplu, în Noua Zeelandă, pentru cei născuți pe 29 februarie ziua de naștere oficială cade pe 28 februarie în anii care nu sunt bisecți, iar în Regatul Unit, ziua de naștere este recunoscută ca fiind 1 martie.

Celebrități născute pe 29 februarie

Printre celebritățile născute pe 29 februarie se numără și cunoscutul rapper și organizator al Fyre Fest, Ja Rule. Anul acesta el va împlini 46 de ani, după ce în 2020 și-a serbat „oficial” a 11-a onomastică.

De asemenea, actrița Rakhee Thakrar, faimoasă pentru rolul lui Shabnam Masood din telenovela britanică „EastEnders” și, mai recent, pentru rolul principal din serialul „Sex Education” de pe Netflix, este o altă celebritate care își celebrează onomastica în această zi. Ea s-a născută în 1984 și are 37 de ani.