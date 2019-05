Rareș Bogdan a reacționat pe pagina sa de socializare la informațiile apă

„Chestiunea cu „Rareș Bogdan – premier” este o intoxicare

Vreau să fac câteva precizări, ca lucrurile să fie extrem de clare. În urmă cu 80 de zile am intrat în politică și am dus o campanie extrem de grea, la sfârșitul căreia PNL, cu lista condusă de mine, a devenit cel mai important partid al țării, fiind preferat de 2,5 milioane de români. Am simțul măsurii și decența necesară pentru a ști că în viață și în carieră nu se ard etape, decât dacă vrei să te stingi ca o lumânare.

„Rareș Bogdan – premier” nu există ca scenariu și nu se pune problema ca în următoarea perioadă să existe. Am fost ales europarlamentar și nici nu-mi trece prin minte să înșel așteptările oamenilor care au avut încredere în mine și m-au ales.

Înțeleg că unii sunt deranjați de faptul că mă înțeleg bine cu Ludovic Orban și sunt acceptat de liderii de la nivel central și local, dar asta-i viața! M-am uitat în ochii colegilor mei și le-am strâns mâna cu sinceritate! Totodată, am credința că oamenii care vor să construiască binele comunităților primesc sprijin de la bunul Dumnezeu. Asta am promis, asta vom face! Vom face în așa fel încât România rurală să nu mai fie abandonată, o vom transforma într-unul dintre motoarele renașterii țării, vom multiplica modelul administrațiilor conduse de liberali.

Chestiunea cu „Rareș Bogdan – premier” este o șopârlă care nu se bazează pe nimic real, fiind doar o încercare jalnică de a submina câștigarea alegerilor de către PNL, în 26 mai.

Știu și văd că sunt foarte mulți deranjați de scorul istoric al PNL, știu și văd că această victorie a fost o surpriză uriașă pentru unii, dar îi asigur că PNL va avea foarte multe de spus în politica românească a următorilor 5 ani și nu numai.

PNL va da președintele, va câștiga alegerile locale și va construi în jurul său majoritatea parlamentară.

Am mai spus-o și o repet: vom sta de vorbă doar cu forțele care garantează că își asumă valorile europene, euro-atlantismul și respectarea statului de drept, separația puterilor în stat, regulile economiei de piață, susținerea reală, nu mincinoasă, a capitalului românesc, și resping demonizarea capitalului străin.

A spus-o ieri la DC News, la B1 TV, la România TV, la București TV, la Radio România Actualități și la Realitatea TV – reiau, să fie limpede pentru toți: Partidul Național Liberal și-a desemnat premierul în forurile sale de conducere, în persoana președintelui său, Ludovic Orban.

Am câștigat aceste alegeri împreună cu Ludovic Orban, Robert Sighiartău și toți liderii, primarii și cei 240.000 de membri ai PNL. Am dus campania spate în spate cu Ludovic Orban și vom rămâne exact la fel în continuare. Nu am ce să-i reproșez lui Ludovic și sunt convins că nici el nu are ce să-mi reproșeze mie.

Doar uniți și rezistenți la cei care bagă bățul prin gard vom putea câștiga alegerile prezidențiale, locale și parlamentare.

Terminați cu manipularea „Rareș Bogdan-premier sau ministru de Interne”, nu este cazul! Am fost 15 ani jurnalist, voi fi următorii 5 ani europarlamentar. De asemenea, exact cum am anunțat ieri, începând din 1 iulie mă voi afla în campanie pentru realegerea președintelui Klaus Iohannis”, a comentat Rareș Bogdan.

