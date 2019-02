Anunț important pentru pensionari! Se măresc pensiile! Milioane de români sunt vizați!

Ministrul Muncii, Marius Budăi a vorbit pe larg despre măsurile care vor viza pensiile şi despre creşterile preconizate. El a spus că se aşteaptă recalcularea celor câteva milioane de pensii. “Pe de cealaltă parte, sunt recalculările pe grupele de muncă, acum, în acest moment au intrat deja dosarele în recalculare, mă refer la grupele de muncă... În acest moment, am implementat softul 100%. Am facut şi o parte din simulări. Am trecut la ultima etapă a simulărilor pe toaţă ţara, am avut judeţe pilot, am extins la naţional. Cât de curând trecem în oficial”, a spus ministrul. El a dat asigurări că în scurt timp se va începe emiterea de decizii. “Sper, la final de martie pentru a nu crea aşteptări foarte mari. Mai bine să fie mai devreme decât să spunem un termen pe care să nu îl putem respecta", a punctat Marius Budăi.

Pe de altă parte, o prevedere importantă din noua Legea Pensiilor stipulează creşteri ale pensiilor pentru toţi cei care au lucrat între anumite perioade de timp. Este vorba despre românii care au lucrat între 1975 şi 2001. Aceştia vor primi în plus la pensie un procent de 10%. Această mărire este o compensare pentru drepturile salariale de atunci, respectiv al 13 lea salariu. Motivul acestei modificări îl reprezintă faptul că aceste drepturi nu au fost incluse în calculul pensiei până acum. Nu sunt uitaţi nici angajaţii români care lucreză în străinătate. Acestora li se va acorda un punctaj si valoare doar pentru perioada lucrată în acel stat, element care va conta la pensiile de stat.