Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la vânzare pentru a doua oară, celebra mașină ARO cu care Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov s-au plimbat. În plus, prețul a fost redus cu aproximativ 30.000 de lei.

Pentru cei care își doresc să achiziționeze mașina, s-a organizat o licitație ce va avea loc pe data de 18 decembrie, în care prețul mașinii va porni de la 103.125 de lei.

Automobilul este un ARO 304 și are o poveste interesantă, pornind chiar cu proveniența sa. Mașina care i-a aparținut fostului dictator Nicolae Ceaușescu a fost confiscată de la afaceristul Ovidiu Tender, recent eliberat din pușcărie.

Cei care sunt interesați trebuie să știe asta

Mașina este de culoare gri și a fost fabricată în anul 1977. În plus, are la bord doar 72.453 de kilometri. Este pentru a doua oară când ANAF scoate mașina la licitație, prima oară fiind în luna ianuarie a acestui an, când prețul de pornire a fost de 137.000 de lei.

„Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să se prezinte oferta de cumpărare”, se arată în comunicatul ANAF.

Cei interesați trebuie să se prezinte cu maximum o zi înaintea zilei licitației la sediul ANAF Ilfov, situat pe strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp B, sector 3 București.

De asemenea, faimoasa mașină poate fi vizionată chiar și înainte, iar detalii despre orele de vizionare pot fi oferite apelând la numărul de telefon al unui reprezentant ANAF – 0786.543.421.

Se percepe și o taxă de participare la licitație, ce trebuie achitată până la ora 12:00, în ziua de 17 decembrie. Cei care se prezintă după această oră nu mai pot lua parte la acest eveniment organizat de ANAF. Taxa poate fi plătită la casieria de pe strada Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 13, sectorul 2 București.

