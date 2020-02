Ce se întâmplă cu deficitul bugetar

Joi, Florin Cîțu a spus la conferința susținută la Banca Națională a României (BNR) că România intră pe o cale de reducere a deficitului bugetar în mod sustenabil, notează hotnews.ro

Ministrul de Finanțe a asigurat pe toată lumea că se ține de promisiuni și că deficitul bugetar va ajunge sub pragul de 3 procente în 2022.

Cîțu a recunoscut că deficitul bugetar este o problemă care trebuie rezolvată dar a precizat că are de gând ca deficitul bugetar să scadă în 2020.

Ce i-a sugerat lui Mugur Isărescu

Ministrul de Finanțe i-a sugerat guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, că at trebui să reducă dobânzile.

„Îl asigurăm pe domnul Guvernator că intrăm pe o cale de reducere a deficitului bugetar sustenabilă. De ce spun acest lucru? Pentru că dobânzile sunt strâns legate de evoluția deficitului. Cu toții vrem dobânzi mai mici, dar ca să avem dobânzi mai mici, trebuie să avem un deficit mai mic. Noi vom face partea noastră în reducerea deficitului”, a spus Cîțu, citat de sursa anterior menționată.

”BNR a arătat că inflația este sub estimare anul viitor. Dacă ar avea această intenție, pentru că am înțeles că problema este deficitul, nu o să mai fie problema deficitului. Deficitul se duce în jos.”, a mai adăugat ministrul Finanțelor.



Ce este deficitul bugetar

Deficitul bugetar este un important indicator macroeconomic în care cheltuielile depășesc veniturile si reflectă sanătatea financiară a unui stat. Termenul deficit bugetar se referă la deficitele guvernamentale acumulate, îmbracând de cele mai multe ori forma datoriei naționale.

Deficitul bugetar nu este neapărat o problemă atunci cand se reflectă, în totalitate, în cheltuieli de investiții și, în special, în realizarea infrastructurii si este acoperit cu resurse financiare sigure, fără a se apela la emisiuni monetare inflaționiste. Deficitul bugetar poate apărea ca urmare a unor activități economice neanticipate si se reflectă ca procent din Produsul Intern Brut (PIB).

Acesta poate scădea în perioade de crestere economică, deoarece veniturile bugetului de stat cresc, dar in egală măsură poate creste datorită creșterii cheltuielilor guvernamentale cum ar fi cele cu asigurările sociale, a salariilor din aparatul administrtiv, cheltuielile cu șomajul și asistența pentru persoane cu nevoi speciale, etc. Guvernul poate contracara deficitul bugetar prin promovarea măsurilor de creștere economică, reducerea cheltuielilor guvernamentale și simplificarea regimurilor fiscale, determinând astfel condiții economice îmbunătățite si un mediu de afaceri increzator in politicile statului.

