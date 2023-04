Informațiile apărute în presă arată că restaurantul Stâna Turistică din Poiana Braşov a găzduit, cu doar o săptămână înainte de Paştele ortodox, o petrecere la care au participat miliardarul Ion Țiriac și Piero Ferrari, moştenitor al imperiului Ferrari.

Cei doi miliardari s-au delectat cu preparate alese împreună cu iubitele, s-au bucurat de programul artistic tradiţional şi s-au prins în horă, conform informațiilor publicate de romaniatv.net

Miliardarul din Italia s-a distrat de minune în timpul evenimentului

Potrivit sursei menționate, miliardarul de 78 de ani s-a distrat de minune în timpul evenimentului. Acestuia i se citea bucuria pe faţă, la fel şi mai tinerei sale soţii.

Totuși, Ion Ţiriac a preferat să privească de la distanţă jocul dansatorilor şi a ales să nu se prindă în hore, fiind mult mai familiarizat cu obiceiurile şi cu tradiţiile româneşti.

Amintim că Piero Lardi Ferrari este fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari, un pilot de curse italian și anteprenor care a creat imperiul Ferrari. Acesta deține la ora actuală 10% din acțiunile imperiului Ferrari, primite moștenire de la tatăl său.

Miliardarul este căsătorit, din 2021, cu Romina Gingașu. Aceștia vin cât pot de des în România, țara natală a Rominei, chiar dacă locuiesc în vechea reședință a lui Enzo Ferrari din Modena.

S-au cunoscut la Milano

Piero Ferrari și Romina Gingașu s-au cunoscut în 2016, la Milano, într-un aeroport privat. Cei doi aveau ca destinaţie legendarul circuit de Formula 1 de la Monza şi aşteptau elicopterul care urma să-i transporte acolo.

La vremea respectivă, Romina era angajată la compania producătoare de avioane „Bombardier”. Aceasta era agent de vânzări și trebuia să vândă aparate de zbor celor mai bogați oameni din lume.

„Romina a fost aleasa mea pentru că este un bun agent de vânzări, a încercat să-mi vândă un avion, era într-o divizie privată. Am rezistat șase luni, după care ne-am întâlnit și ne-am spus OK, putem fi împreună, putem merge undeva împreună”, a relatat Piero Ferrari, într-un interviu pentru Cancan.

Romina are 31 de ani și a absolvit Academia Tehnică Militară.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam în Monte Carlo și lucram la Bombardier. Aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării ‘de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?’. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am decolat”, a declarat Romina Gingașu la Digi FM.