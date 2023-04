Procesele de la Nürnberg din Germania au adus în faţa justiţiei criminalii de război nazişti după cel de-al Doilea Război Mondial. Benjamin Ferencz, născut în România, era ultimul procuror supravieţuitor al acestora.

Publicația NBC News a amintit că Benjamin Ferencz avea doar 27 de ani când a fost procuror, în 1947, la Nürnberg, unde acuzaţii nazişti, printre care Hermann Göring, au fost judecaţi pentru crime împotriva umanităţii, inclusiv pentru Holocaust, genocidul în care şase milioane de evrei şi milioane de alte persoane au fost ucise sistematic.

De asemenea, Benjamin Ferencz, avocat cu studii la Harvard, a obţinut condamnarea a numeroşi ofiţeri germani care au condus escadroanele itinerante ale morţii în timpul războiului, notează sursa menționată.

Mai apoi, regretatul procuror a pledat timp de zeci de ani pentru crearea unei curţi penale internaţionale, un obiectiv realizat odată cu înfiinţarea tribunalui internaţional de la Haga, Olanda.

Benjamin Ferencz a fost și un donator important pentru Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, înfiinţat la Washington. Publicația The New York Times a scris că Ferencz a murit într-un centru de asistenţă socială din Boynton Beach, Florida.

„Astăzi, lumea a pierdut un lider în căutarea justiţiei pentru victimele genocidului şi ale crimelor conexe. Plângem moartea lui Ben Ferencz, ultimul procuror de la Nürnberg pentru crime de război. La vârsta de 27 de ani, fără nicio experienţă anterioară în procese, el a obţinut verdicte de vinovăţie împotriva a 22 de nazişti”, a transmis Muzeul Holocaustului din SUA într-o postare pe Twitter.

La Nürnberg, Ferencz a devenit procurorul-şef al SUA în procesul a 22 de ofiţeri care au condus echipele mobile paramilitare cunoscute sub numele de Einsatzgruppen, care făceau parte din faimoasele trupe SS naziste şi al căror rol era să se ocupe de uciderile în masă, scrie sursa menționată.

NBC News amintește că aceste echipe au efectuat asasinate în masă împotriva evreilor și nu numai, în timpul războiului din Europa ocupată de Germania nazistă şi au fost responsabile pentru mai mult de un milion de morţi.

„Cu durere şi cu speranţă dezvăluim aici masacrul deliberat a peste un milion de bărbaţi, femei şi copii nevinovaţi şi lipsiţi de apărare. Acesta a fost rezultatul tragic al unui program de intoleranţă şi aroganţă. Nu răzbunarea este scopul nostru, dar nici nu căutăm doar o pedeapsă dreaptă.

Cerem acestei instanţe să afirme, prin acţiune penală internaţională, dreptul omului de a trăi în pace şi demnitate, indiferent de rasa sau de credinţa sa. Cazul pe care îl prezentăm este o pledoarie a umanităţii în faţa legii”, a declarat Ferencz în declaraţia sa de deschidere a procesului de la Nurnberg.

Amintim că Benjamin Ferencz s-a născut la 11 martie 1920 în Transilvania, România. Acesta avea 10 luni când familia sa s-a mutat în SUA, unde a crescut în sărăcie, în cartierul „Hell’s Kitchen” (n. red. Bucătăria Iadului) din New York.

După ce a absolvit Facultatea de Drept de la Harvard în 1943, Ferencz s-a înrolat în armata americană şi a luptat în Europa, înainte de a se alătura secţiei pentru crime de război a armatei americane, nou înfiinţată.

„Motivul pentru care am continuat să-mi dedic cea mai mare parte a vieţii mele prevenirii războiului este conştientizarea faptului că următorul război îl va face pe ultimul să pară o joacă de copii. Legea, nu războiul rămâne sloganul meu şi speranţa mea”, spunea regretatul procuror în 2018, în faţa baroului.

