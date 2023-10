George Mihăiță, cunoscut pentru rolurile sale remarcabile în lumea cinematografiei, a reușit să se mențină în formă și să arate bine la vârsta de 75 de ani. Actorul a dezvăluit că pentru el, secretul unei vieți sănătoase constă într-o combinație de factori.

Actorul subliniază că stilul de viață adoptat de-a lungul anilor este la fel de important ca și exercițiile fizice și mentale. Unul dintre obiceiurile sale este practicarea exercițiilor mentale.

De asemenea, actorul mai spune că acordă o mare atenție exercițiilor fizice, care îl ajută să-și mențină vitalitatea. Printre activitățile sale preferate se numără mersul pe jos, plimbatul cu bicicleta și mersul la bazin.

Una dintre experiențele sale legate de exercițiile fizice a avut loc în timpul filmărilor pentru serialul „Clanul”, în care a trebuit să intre într-o piscină. Producătorii serialului au fost surprinși atunci de faptul că George Mihăiță știe să înoate, iar actorul a povestit cu umor această întâmplare.

„Merg pe jos, merg cu bicicleta, merg la bazin. Când am avut o scenă în care intram în piscina mea, a lui Bebe Măcelaru. Și m-au întrebat de la producție, aproape speriați, dacă știu să înot. Păi ce e aia? Nu am decât 75 de ani, nu am 90 și! (…) Ești foarte drăguț, dar până în 100!”, a mai spus marele actor.