În urmă cu puțin timp, a apărut în spațiul public informația că Emeric Ienei a decedat.

Sandu Boc, însă, un apropiat al antrenorului, a precizat că informațiile respective sunt false.

Potrivit lui, Emeric Ienei nu a murit.

Fostul fundaș de la Rapid și de la Dinamo a declarat pentru gsp.ro că fostul antrenor este în viață.

El a mai precizat că a avut o conversație telefonică cu cea care are grijă de el, iar aceasta i-a confirmat că fostul mare antrenor este în viață.

Pe de altă parte, Sandu Boc spune că nu știe cum de s-a răspândit o astfel de informație.

„Acum am închis telefonul cu doamna care are grijă de el, este în viață, nu știu cum a apărut această informație, pe care am primit-o inclusiv eu”, spune acesta, potrivit sursei mai sus menționate.