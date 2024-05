Săptămâna trecută am participat la un eveniment dedicat inovației în industria ospitalității. Am fost surprins să văd că antreprenorii și chefii din sală așteptau cu interes un punct din program unde urma să vorbească Mugurel Stan. Am devenit curios să văd cine este personajul. Așa am aflat că este matematician la bază, a fost consilier de stat în administrația Emil Constantinescu, a avut ceva afaceri, iar de câțiva ani este coach sistemic.

”Am ajuns în Germania la un curs foarte interesant în căutarea mea de „next level”. Înainte de asta, îmi făcusem niște business-uri, unele merseseră, altele nu. Ieșisem atunci dintr-un bord al unei organizații europene. Făceam destul de multe, dar nu-mi găsisem sensul. Am zis că mai trebuie să învăț ceva. Am ajuns la o școală prestigioasă de coaching ce nu era deloc ieftină, dar am reușit să realizez că ești puternic atunci când reușești să deschizi oamenii, să fii cu ei alături în momentele importante ale vieții lor”, mi-a explicat Mugurel Stan în primul podcast dedicat ”Picătura de business” difuzat exclusiv pe canalul de YouTube „Hai România!”.

Majoritatea antreprenorilor au blocaje emoționale

După Germania, s-a înscris pentru perfecționare la un institut din SUA, iar apoi a călătorit prin toată lumea pentru a se forma. Acum, lucrează one-to-one cu vreo șase-șapte antreprenori de la noi.

”În ceea ce privește interacțiunile pe care le am la nivel one-to-one lucrez foarte mult cu oameni din business, cu oameni care au făcut schimbări extraordinare. Acești oameni reușesc să aibă obiective înalte și să le atingă. În primul rând, oamenii aceștia au nevoie de dezvoltare personală, dezvoltare emoțională. Trebuie să-și dezvolte acest „mușchi”. Am avut un domn în proiect care mi-a spus că dacă nu-i merge business-ul se apucă de taximetrie. Nu era sigur dacă merită să continue sau nu. Dar după ce a trecut prin acest program și-a dat seama de ceva, s-a întâmplat ceva cu acest om. A continuat în afaceri, și-a listat compania la Bursă, a ajuns la 100 de milioane de euro cifră de afaceri la momentul de față”, a povestit Mugurel Stan în podcastul ”Picătura de business”.

Apare o curiozitate logică: ce blocaje au antreprenorii români? Spune că 80% dintre cazuri reprezintă blocaje emoționale. Cei mai mulți dintre antreprenori știu ce să facă, le este clar, dar se blochează.

Cum alege oamenii pentru sesiunile de grup

Pe lângă sesiunile de coaching one-to-one cu antreprenori, Mugurel Stan a mai dezvoltat de câțiva ani un proiect dedicat grupurilor. Big Life Project se numește și spune că nu oricine este acceptat aici.

”Când vine vorba de grupuri, integrez cu oamenii cu care lucrez, care sunt diverși, trei principii esențiale. Primul este autenticitatea, căci sunt foarte mulți oameni care vin pentru networking, să cunoască alte persoane. Dar unii nu rezistă, căci deschiderea este una puternică, abilitatea noastră este de a ajunge în structurile intime ale oamenilor. Puțini rezistă. A doua valoare importantă este generozitatea, prin aplicarea principiului că „Noi suntem aici pentru tine”, lucru pe care nu foarte mulți sunt dispuși să o practice. A treia valoare este generativul. Oamenii care sunt generoși și activi generează proiecte remarcabile”, îmi explică Mugurel Stan.

Programul la care lucrează începe încet, iar pe parcurs intensitatea crește și unii renunță pe parcurs.

Sisteme în jurul oamenilor

Dar cum a apărut ideea acestor grupuri?

”După ce am făcut toate aceste cursuri, după ce am studiat ce spun maeștrii în domeniu, am zis că este și timpul meu să încep să transform, dar nu oameni unul câte unul, ci business-uri întregi. Mi-am dat seama că, înainte de a schimba omul, trebuie să-l înțelegi. După ce am lucrat cu primii oameni importanți, să fac transformări importante în viața lor, am observat că nu puțini au fost cei care și-au reluat obiceiurile. De aceea am început apoi să creez sisteme în jurul oamenilor, să creez grupuri, am studiat teoria sistemelor. Trebuia ca teoria fiecăruia în parte să fie susținută într-un grup. Așa am ajuns la Big Life Project. Cred că sunt 10 ani deja de când studiez și dezvolt această comunitate”, îmi răspunde coach-ul.

Programul durează în jur de 3-4 luni, dar oamenii rămân în comunitatea respectivă. Au mai multe evenimente periodice prin care studieză tendințele din lume actuală. Sunt deja 17 grupuri care au funcționat

”Avem invitați diverși și stăm de vorbă cu ei. Sau avem evenimente simple ce cuprind doar sesiuni de networking cu antreprenori în care oamenii sunt deschiși, vorbesc despre valorile lor, împărtășesc idei și așa mai departe. Fiecare vine și spune ce a mai învățat, ce a mai studiat în ultima perioadă. Comunitatea rezistă în continuare”, spune în încheiere Mugurel Stan.

Întregul podcast poate fi urmărit chiar aici.