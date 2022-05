Anunțul momentului a venit chiar acum de la Ministerul Digitalizării. Potrivit sursei citate, Rusia riscă să mai primească o lovitură, de această dată, pe partea de software.

Este vorba despre antivirusul rusesc, care ar putea fi interzis în toate instituțiile publice. Un proiect de lege în acest sens a fost deja inițiat de Ministerul Digitalizării trece de Parlament.

În ceea ce privește motivele invocate, inițiatorii susțin că pe de o parte este războiul declanșat de Rusia Ucrainei la data de 24 februarie și de cealaltă parte, lipsa de independență a companiilor rusești care furnizează soluții IT.

Explicațiile aduse de Sebastian Burduja

Momentan, proiectul a fost inițiat, iar dacă va trece de Parlament, ar putea intra și în vigoare. Ministrul Sebastian Burduja a explicat de ce a inițiat proiectul de lege, dar și care este scopul.

Oficialul român susține că în SUA, dar și îl alte state europene, astfel de decizii au fost deja luate, iar România are și ea acum șansa să își protejeze altfel instituțiile statului român.

„Soluții care și în alte state sunt interzise actualmente, în SUA de multă vreme și în alte state europene, și iată că vom avea și noi o astfel de inițiativă să le interzicem și să protejăm astfel instituțiile statului român”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării.

De ce trebuie interzis antivirusul rusesc?

Totodată, el a subliniat faptul că acest proiect nu are niciun fel de legătură cu atacurile cibernetice recente, adăugând că doar își dorește să evite anumite vulnerabilități prin utilizarea unui soft de proveniență rusească.

„Nu are legătură această inițiativă cu atacurile recente. Nu am o analiză care să-mi spună că au fost folosite portițe lăsate de astfel de antiviruși rusești și ele au fost exploatate, dar există știri că autorități publice apelează la astfel de soluții, și pe baza experiențelor și nerecomandărilor altor state am hotărât că este un subiect care merită atenția guvernului și un proiect de lege care să le interzică tocmai pentru că în teorie cel puțin, când ai un astfel de soft de proveniență rusească poți să lași anumite vulnerabilități”, a mai spus acesta, la Digi24.