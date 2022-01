ANRE a intrat la rupere! Amendă uriașă pentru neaplicarea schemei de ajutor. Ce furnizor este vizat

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a sancţionat Electrica Furnizare şi Gaz Vest, cu o sumă totală de 400.000 de lei, pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021.

ANRE a finalizat parţial acţiunile de control demarate în data de 12.01.2022 la principalii furnizori de energie electrică şi gaze naturale.

Astfel, au fost finalizate verificările privind îndeplinirea obligaţiei de emitere de facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare şi complete referitoare la plafonarea preţului final al energiei electrice şi al gazelor naturale precum şi consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensaţiei.

Nu a fost aplicată schema de sprijin

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societăţile Electrica Furnizare şi Gaz Vest nu au aplicat clienţilor beneficiari schema de sprijin prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, pentru luna noiembrie 2021, afectând astfel interesele economice ale clienţilor finali beneficiari ai schemei.

Pentru faptele săvârşite, societatea Electrica Furnizare a fost sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 200.000 lei, iar societatea Gaz Vest cu amendă contravenţională în valoare de 200.000 lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri pentru restabilirea legalităţii în sensul refacerii facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021, cu aplicarea schemei de sprijin.

Acțiunile de control continuă

ANRE continuă acţiunile de control la furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, urmând ca, după finalizarea acestora, concluziile şi eventualele sancţiuni şi măsuri aplicate, să fie făcute publice.

„Reamintim clienţilor finali care sunt paşii de urmat dacă au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale: clienţii finali care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real. În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţei de judecată”, se mai arată în comunicat.

ANRE recomandă clienţilor finali să încheie o convenţie de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale; să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis; să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul şi să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia; să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor/tarifelor.

Dacă aceste modificări nu respectă condiţiile prevăzute în contract (preţ fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţa de judecată.

Companii furnizoare de energie, amendate cu 450.000 lei

Primele rezultate ale Comandamentului pentru Energie – structură special creată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), aflată sub directa coordonare a președintelui instituției, Mihai Culeafă, și a directorului general Paul Anghel conturează modul în care unele companii furnizoare de energie electrică și gaze naturale pentru consumatori persoane fizice, le respectă acestora drepturile, dar și legislația în vigoare.

Astfel, până în acest moment, adică în perioada 6-13 ianuarie 2022, comisarii ANPC au controlat 72 de operatori economici, din întreaga țară, cu unul sau mai multe puncte de lucru, la 27 dintre aceștia, constatându-se abateri.

Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 450.000 lei, la care s-au adăugat 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii și măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii.

Verificările au fost efectuate la CEZ Vânzare SA, Distrigaz Sud Rețele, Engie România, RCS-RDS, Enel Energie Muntenia, Electrica Furnizare, Digi Energy, Pado Group Infrastructures, E.on Energie România, Euro Seven Industry, Restart Energy One, Gaz Vest, Gaz Vest, Megaconstruct, Gazmir Iași, Res Energy Solutions, Distrigaz Vest, CPL Concordia România, Cis Gaz, Speakover Romance, Gaz Nord Est Hârlău, Prisma Serv Company, Gaz Est, Prisma Gaz, MVM Trade Energy Plus, Nova Power, Electric & Gaz Power Trade, SST Group Transilvania și Nord Gaz.

Ce a constatat ANPC

Dintre cele mai importante abateri constatate de către comisarii ANPC au fost: