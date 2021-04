Cancelarul german Angela Merkel va primi vineri o primă doză de vaccin împotriva COVID-19, a scris joi cotidianul Die Welt, preluat de dpa, conform Agerpres.

Cancelarului îi va fi administrată o doză de vaccin de la AstraZeneca, afirmă Die Welt, fără a-şi preciza sursa.

Întrucât Angela Merkel are peste 60 de ani, ea se încadrează în grupa de vârstă pentru care vaccinul de la AstraZeneca este folosit în continuare în Germania.

Persoanelor de sub 60 de ani le-a fost interzis acest vaccin, dacă nu există o indicaţie specifică din partea unui medic.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Steffen Seibert, afirmase în această săptămână că Angela Merkel va primi prima sa doză de vaccin ‘în curând’.

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier, în vârstă de 65 de ani, a primit în ziua de 1 aprilie o primă doză din vaccinul de la AstraZeneca împotriva COVID-19, în conformitate cu recenta decizie a Germaniei de a rezerva acest ser pentru persoanele de peste 60 de ani, a informat la momentul respectiv biroul preşedintelui.

Germania traversează un al treilea val al pandemiei COVID-19, descris de Merkel drept ‘poate cel mai dur’ de până acum.

La fel ca în multe alte ţări, utilizarea vaccinului de la AstraZeneca a fost mult dezbătută în Germania din cauza unei posibile legături cu formarea unor cheaguri de sânge, în cazuri rare.

Problemele generate de AstraZeneca ar putea avea o explicație

Potrivit rezultatelor a două studii publicate de revista americană The New England Journal of Medicine, o proteină numită factor plachetar 4, sau FP4, este cea care ar fi putut provoca cazurile de tromboză survenite la 16 persoane din Germania, Austria şi Norvegia în urma vaccinării cu serul de la AstraZeneca.

Primul studiu, finanţat de Fundaţia Germană de Cercetare, conchide că vaccinarea cu serul de la AstraZeneca “poate ocaziona dezvoltarea cu frecvenţă redusă a trombozei imunitare intermediată de anticorpii activatori de plachete împotriva FP4”.

Cel de-al doilea studiu a analizat situaţia a cinci pacienţi din Norvegia și a relevat ca şi studiul anterior că toţi pacienţii prezentau niveluri ridicate de anticorpi împotriva proteinei FP4, o reacţie indusă de vaccin.

Totuşi, potrivit studiului Universităţii din Oslo, având în vedere că cele cinci cazuri au fost înregistrate în rândul a peste 130.000 de persoane vaccinate, este vorba de o reacţie cu o frecvenţă foarte redusă.

Sursa foto: Dreamstime