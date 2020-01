În 2019, contabilii şi economiştii au adunat aproape 3 milioane de căutări cumulat pe site-urile specializate pe segmentul recrutării de forţă de muncă. Pe locul al patrulea în acest top se află locul de muncă de inginer, cu peste 1,2 milioane de căutări.

Poziţia de asistent manager a înregistrat peste 1 milion de căutări, cea de manager a înregistrat peste 950.000 de căutări, iar cea de asistent medical a înregistrat peste 750.000 de căutări. La un nivel apropiat s-au aflat joburile destinate specialiştilor în resurse umane (aproximativ 750.000 căutări) şi cele de operatori de centre de apel telefonic (aproape 700.000).

Joburile part-time, la mare căutare

Surpriza anului 2019 a fost însă apetitul crescut al tinerilor de a-și găși un loc de muncă part-time, cu un program de 4 sau 6 ore pe zi, potrivit studiului făcut de e.jobs. Potrivit ProTv, Georgiana este studentă în anul doilea Geografie, dar și-a dorit un ban în plus: „E și financiar foarte ok. Am foarte mult timp liber să merg la cursuri, lucrez două zile pe săptămâna, de dimineață până la ora șase, iar în restul zilelor sunt doar pentru mine și pentru facultate.”

Specialiștii spun că ofertele part-time sunt o soluție pentru criza forței de muncă, dar și un plus pentru tinerii care încep să lucreze încă din timpul studenției – practică încurajată în toate statele europene. De la începutul acestui an, potrivit legislației în vigoare, contractele de muncă part-time nu mai sunt supra-taxate, ca până acum.

Teofil Bozbiciu, administrator: „Momentan e foarte atractiv când găsim din ce în ce mai greu personal. Am redeschis opțiunile de part-time, ai acces la tineri, au energie și chiar dacă lucrează mai puțin dau un randament foarte bun.”

În privinţa atât de căutatei meserii de şofer, economistul Dan Chirleșan explică în reportajul ProTV: „Există o criză profundă a forței de muncă. Există disparități finaciare enorme între costul muncii unui șofer plătit în România și posibilitatea că el să fructifice în țări vest-europene.”

