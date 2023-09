Andreea Esca a început să organizeze excursii pe un vas de croazieră de lux, pe Marea Mediterană. Prima oprire este Barcelona, Spania. Acolo, vor vizita lucrările lui Gaudi, Sangria, vor merge pe Bulevardul La Rambla, vor vizita Castelul Santa Florentina, muzeele celebre și vor lua parte la un Street Food.

Timp de o săptămână întreagă, ea și alte persoane se vor distra pe cinste departe de România. Din acest motiv, Andreea Esca va dispărea de pe micile ecrane timp de o săptămână întreagă.

Vedeta a reușit să vândă 67 de bilete, unul dintre ele costând 3.000 de euro. Atât de mult costă o călătorie pe vasul de croazieră Celebrity Edge. Oamenii vor avea parte de mai multe surprize la bordul navei de lux. Călătoria lor va include opriri în Spania, Franţa şi Italia, mai exact în: Valencia, Ibiza, Portofino, Ajaccio, Florenţa şi Roma. Călătoria lor se va desfășura între 23 septembrie – 30 septembrie.

„Ideea i-a venit anul trecut, după ce a fost cu o prietenă într-o croazieră. M-am gândit că aş vrea să ofer această experienţă şi pentru cei din comunitatea noastră de la A list Magazine. Am ieşit pe plus, sigur că da, da. Cred că nimeni nu-şi doreşte să facă lucruri în care să iasă pe minus. Important e să ieşim pe plus din punct de vedere al experienţei. Asta e cel mai important pentru mine. Să plece oamenii de pe croazieră, să se dea jos la Roma şi să zică wow, mi-a plăcut, a meritat tot deranjul.

A fost foarte greu (cu organizarea). Poate şi pentru că e prima dată şi e o experienţă nouă pentru oameni. Nu sunt foarte mulţi care sunt obişnuiţi cu ce înseamnă plecatul într-o croazieră ca alegere de vacanţă, dar până la urmă am reuşit şi sper să reuşim până la capăt să iasă şi foarte frumos. Deocamdată plecăm pe 23 septembrie, o săptămână, ne întoarcem pe 30. Pot să spun pe 30 cum a fost. Sper să ne iasă bine”, a declarat vedeta pentru Paginademedia.ro.