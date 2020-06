Andreea Esca s-a decis să spună adevărul. Vedeta a vorbit chiar astăzi, când mama ei împlinește 79 de ani. Mama Andreei Esca a trecut prin clipe cumplite când avea doar nouă ani.

Andreea Esca a spus adevărul

Vedeta s-a decis să vorbească despre drama mamei sale. Mama Andreei Esca a crescut de la vârsta de doar 9 ani fără tată. Bărbatul a fost ridicat chiar din fața copilei, în propria casă. Totul s-a întâmplat în perioada când comuniștii băgau la pușcărie oameni doar pentru simplul fapt că se opunea regimului opresiv și pentru că nu erau de acord cu el. Bunicul Andreei Esca a făcut 15 ani de temniță grea.

„Astazi mama face 79 de ani. Si dupa ce am roit cu toti pe langa ea cu “la multi ani” a inceput sa ne spuna de ce anume isi aminteste mereu de ziua ei… Cum a venit de la scoala, pe 7 iunie, cand implinea 9 ani, si a gasit in casa niste barbati straini, imbracati in costume, care il asteptau pe tatal ei, sa “mearga cu ei”…. Era o atmosfera ciudata, nu intelegea de ce ar pleca tatal ei , care o adora, undeva, chiar de ziua ei, Mamaie( mama ei) ii spunea: “Lucica, ia canta-le domnilor ceva la pian”, fratele ei care avea vreo 3 ani se invartea ca ametitul printre picioarele lor, iar raspunsul la intrebarea “unde se duce tata” a fost “merge sa dea o declaratie”. S-a intors dupa 15 ani, in care nimeni nu a mai stiut nimic despre el… ❤️🖤”, a mărturisit vedeta pe o rețea de socializare.