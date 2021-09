Când se va retrage Andreea Esca din televiziune? Îndrăgita prezentatoare a spus clar: Am contract pe o perioadă nedeterminată

Andreea Esca a fost invitata lui Marius Manole în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”. În acest context, actorul a întrebat-o dacă s-a gândit să renunțe la televiziune și până când s-a gândit să urmeze acest domeniu.

„Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”, a răspuns Andreea Esca.

Andreea Esca are un contract pe perioadă nedeterminată

Potrivit celor spuse de Andreea Esca, are un contract pe perioadă nedeterminată și nu are de gând să se retragă prea curând din jurnalism.

„Nu! Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat”, a completat Andreea Esca.

Totodată, vedeta a punctat că ține foarte mult ca lucrurile să se desfășoare după cum au fost organizate.

„Sunt dură cu colegii mei. La fel de dură cum sunt cu mine, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Sunt amuzantă, dar când e de treabă, suntem serioşi. Aş da afară dacă mi-ar promite cineva ceva şi nu s-ar ţine de cuvânt. Doar dacă ai murit poţi să te scuzi, din punctul meu de vedere. Dacă am vorbit o chestie, vreau să rămână aşa”, a conchis Andreea Esca.

Sursă foto: Captură YouTube