Nu o spunem noi, o spun chiar rapoartele financiare ale firmei deținute de Andreea Esca, depuse la Ministerul de Finanțe și publicate pe site-ul instituției.

Astfel, anul 2019 a fost anul în care Andreea Esca SRL a realizat un profit net de 1.163.906 de lei (echivalentul a 245.000 de euro), mai mult decât dublu față de anul precedent, când firma deținută de vedeta PRO TV realizase un profit de 423.922 de lei.

Astfel, dacă facem un calcul și împărțim profitul la cele 12 luni ale anului, ajungem la un venit de peste 20.000 de euro pe lună în 2019.

Mai mult, dacă ne uităm pe rapoartele financiare din anii trecuți, anul 2019 este anul în care Andreea Esca a realizat cel mai mare profit de când sunt disponibile date la ministerul de Finanțe.

În afară de faptul că este angajată la PRO TV, Andreea Esca mai derulează încă un proiect în presă. Este vorba despre publicația online AlistMagazine, la care deține funcția de publisher.

„A pornit în televiziune, care rămâne marea ei dragoste, și a adăugat mereu câte ceva activității sale profesionale. Presa scrisă a însemnat 10 ani de glossy în funcția de director editorial al revistei The ONE și de un an de zile realizează emisiunea La Radio, de la EuropaFM. Între timp, comunicarea online este din ce în ce mai prezentă în viețile oamenilor, așadar, s-a născut o nouă provocare. AListMagazine.ro,” se arată în descrierea Andreei Esca de pe site-ul publicației.

Ani de zile, în mediul online au circulat diverse informații legate de veniturile Andreei Esca, salariul iubitei prezentatoare de la PRO TV fiind unul dintre cele mai fierbinți subiecte din domeniul media.