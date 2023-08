Andra și Cătălin Măruță, vacanță de vis pe vasul de croazieră Symphony of the Seas

Andra și Cătălin Măruță au petrecut o săptămână magică, alături de copiii lor, Eva și David, pe unul din cele mai mari vase de croazieră din întreaga lume, Symphony of the Seas, ales special pentru că este ideal pentru familii, având nenumărate atracții pentru copii. Familia Măruță s-a îmbarcat în Barcelona (Spania), apoi, zilnic, au vizitat diverse atracții turistice din Spania, Italia și Franța.

Prima oprire a fost Palma de Mallorca, unde au petrecut toată ziua vizitând atracțiile turistice celebre, apoi, au ajuns în Marsilia, Franța, apoi în La Spezia, Italia, de unde au luat trenul pentru a vizita satele colorate Cinque Terre, patrimoniu UNESCO. Următoarea oprire a fost în Civitavecchia, portul de lângă Roma, apoi Napoli, urmând ca, după o zi întreagă petrecută în largul mării, vasul de croazieră să revină în Barcelona.

Cele mai impresionante experiențe le-au avut, însă, pe vasul de croazieră Symphony of the Seas, care are peste 20 de restaurante tematice, sală de spectacole, amfiteatru în aer liber, unde au loc spectacole de acrobații acvatice, aqua park, unde cei mici se pot juca, toborane de zeci de metri lungime, piscine, solarium, simulatoare de surf, teren de baschet și fotbal, golf, carusel, patinoar, tiroliană la o înălțime de 50 de metri, cazino, promenadă cu magazine și cafenele, discoteci, cluburi de jazz și karaoke, chiar și un parc imens, în aer liber, cu alei, magazine și peste 12 000 de plante și copaci, denumit Central Park.

Eva și David și-a făcut amintiri de neuitat pe Symphony of the Seas

Cei patru au vizionat un show de patinaj artistic, oferit de dansatori profesioniști într-o sală imensă cu un patinoar de 10.000 de metri pătrați. apoi au vizionat musicalul Hairspray pus în scenă în teatrul cu 1400 de locuri, apoi un show de acrobații acvatice la amfiteatrul în aer liber situat în spatele imensului vas de croazieră.

Copiii s-au jucat, în timpul zilei, într-un aqua park plin de tobogane și fântâni arteziene, s-au dat pe tobogane imense, lungi de 30 de metri, și au urcat în caruselul cu personaje de poveste. David a fost impresionat de FlowRider, un simulator de surf, situat pe ultima punte a vasului de croazieră, unde poți urca pe o placă de surf și să escaladezi valurile generate de un sistem de ultimă generație, și de terenul de baschet și de fotbal, în aer liber, și de tiroliana pe care planezi deasupra punții cu jocuri și carusel pentru copii.

Vedetele sunt gata să se reîntoarcă pe vasul de croazieră

Andra și Cătălin Măruță au fost impresionați și plăcut surprinși de tot ce le-a oferit vasul de croazieră în cele șapte zile de concediu de odihnă. Cei doi au descris întreaga lor experință ca fiind „magică”, fiind hotărâți să se întoarcă curând la bordul „Symphony of the Seas”.