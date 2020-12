Andra trece în aceste momente prin clipe de groază. Fratele și cumnata vedetei de la PROTV s-au îmbolnăvit de coronavirus. Este vorba despre Săndel și Aurora Mihai, cunoscuții interpreți de muzică populară. Cei doi au aflat că au COVID după ce au participat la filmările pentru Revelion.

Soții Aurora și Săndel Mihai s-au aflat în urmă cu o săptămână ntr-un platou alături de mai mulți cântăreți care ulterior au prezentat simptome specifice coronavirusului.

Până acum, fratele Andrei dar și soția acestuia sunt într-o stare destul de bună. Cei doi au spus că au simptome foarte ușoare.

”Ne simțim bine, mie mi-a dispărut mirosul și gustul. Alte simptome nu am avut, nici febră, absolut nimic. În schimb, Săndel a făcut puțină temperatură. În București l-am luat, nu pot să zic că de la fimări, că noi am fost și pe la mall, la shopping”, a declarat Aurora Mihai pentru starpopular.ro. Artiștii au povestit că s-au tetsat imediat după ce au avut primele simptome și după ce au aflat că au COVID-19, s-au izolat de familie, inclusiv de băiețelul lor.

Ce simptome au avut

Cei doi artisti s-au testat la Bucuresti, imediat ce au inceput sa apara simptomele. Fratele si cumnata Andrei si-au luat toate masurile de precautie inca din prima clipa.

„Dupa primele simptome, mie a inceput sa-mi curga putin nasul iar a doua zi Sandel a facut putina febra, ne-am si testat. Pana sa vina rezultatul testelor, noi am venit acasa si ne-am izolat in apartamentul parintilor mei. Parintii sunt la mine acasa, stau cu baietelul, suntem separati. Mi-e foarte greu fara copil, dar ne vedem zilnic pe telefon. Parintii ne aduc zilnic la usa mancare si tot ce avem nevoie”, a spus cumnata Andrei pentru sursa citată.

”Pentru noi a fost puțin șocant, nu pentru mine cât pentru Săndel, pentru că are astm bronșic și tot ne-am ferit, am auzit și avertizările. Noi n-am fost la socrii, la părinții noștri, nu ne-am vizitat aproape tot anul. Foarte rar s-a întâmplat, și de la distanță, protejați, și uite că am luat virusul la București”, a spus artista .

Mai mulți artiști s-au îmbolnăvit după ce au participat la filmările pentru Revelion.