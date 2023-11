Mihai Bobonete s-a aflat în mijlocul violențelor din Dublin. Acestea au erupt joi seara. Mai precis, multe vehicule, printre care și una a poliției, au fost incendiate. Totul s-a petrecut după un atac cu cuțitul care a provocat rănirea a 5 persoane. Printre acestea sunt și 3 copii.

Sute de manifestanți au expus pancarte cu mesajul „Irish Lives Matter” („Viețile irlandezilor contează”). În plus, ei au fluturat steaguri irlandeze în timpul unor confruntări desfășurate într-un cartier în care majoritatea locuitorilor sunt imigranți.

Conform informațiilor furnizate de cotidianul Irish Times, principalul suspect a fost arestat. Se pare că el prezintă răni despre care se crede că și le-a provocat singur. Primele informații arată că bărbatul a încercat să atace un grup de tineri și că unii trecători au intervenit.

Actorul și membrii echipei sale au fost surprinși în mijlocul tulburărilor, având programate spectacole de stand-up în inima Dublinului. Din păcate, spectacolul programat pentru joi seara, la ora 21:00, a fost anulat din cauza situației tensionate.

Mihai Bobonete a transmis un mesaj pe platformele de socializare, informând publicul despre evenimentele recente și asigurându-i pe fani că toți membrii echipei sunt în siguranță.

Aceștia au fost nevoiți să rămână închiși într-o sală pentru câteva ore până când situația s-a mai calmat. În prezent, comediantul se află în continuare în Irlanda, dar într-o zonă considerată sigură.

„Din cauza protestelor care sunt in plina desfasurare in Dublin acum, showul de la 21:00 a fost anulat. Nu se poate intra in centru si abia se iese. Ne pare rau si speram ca toti cei ce au plecat de la primul show sa ajunga cu bine la casele lor!

UPDATE 22:13 Am ajuns in zona sigura, am stat inchisi in sala pana cand ne-au lasat mascatii sa iesim.

Suntem intr-o zona sigura, chiar daca pe deasupra noastra sunt elicoptere si in strada se aud bubuituri”, este mesajul transmis de Mihai Bobonete, pe pagina sa de Instagram.