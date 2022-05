Într-un interviu acordat pentru Spynews, Andra a vorbit despre greutatea pe care o are acum, dar și despre ce eforturi trebuie să facă pentru a ajunge la kilogramele pe care le dorește.

Soția lui Cătălin Măruță susține că în pandemie s-a îngrășat 10 kilograme, ajungând la greutatea de 70 kg. În momentul în care a văzut numărul de pe cântar, artista susține că s-a apucat rapid să slăbească.

Până în prezent a dat jos șase kilograme, urmând să le dea jos și pe restul de patru, însă este destul de greu pentru ea.

Andra a mai precizat că este o persoană destul de pofticioasă, iar mâncarea o face destul de fericită, motiv pentru care îi este greu să renunțe la micile pofte, cum ar fi o înghețată.

Câte kilograme a acumulat Andra în pandemie?

„Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea.

Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine”, a declarat Andra pentru Spynews.

Totodată, o altă problemă cu care se confruntă vedeta o reprezintă poftele copiilor, care își doresc paste, dar și pizza, iar Andra trebuie să le îndeplinească dorințele.

Pe de altă parte, vedeta spune că încearcă să facă sport măcar de trei ori pe săptămână, pentru a-și putea ține sub control greutatea.

Ce fel de dietă ține Andra?

„Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza. De trei ori pe săptămână fac sport”, a mai declarat Andra.

Menționăm faptul că încă de anul trecut Andra a început dieta. Vedeta preciza în luna februarie că una dintre surorile ei a slăbit vizibil, iar atunci și-a dat seama că și ea poate să facă acest lucru, drept urmare a înjumătățit cantitatea de mâncare pe care o consuma.

„M-a vizitat una dintre surorile mele, exact cu o zi înainte de 1 decembrie. Am văzut că slăbise și mi-am zis că dacă ea poate, pot și eu. Am început o dietă.

Nu țin un regim special, practic, am înjumătățit mâncarea. În pandemie am mâncat foarte mult și nu mai ardeam caloriile ca înainte. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme”, declara Andra în urmă cu ceva timp.