Monica Pop NU recomandă nimănui dieta cu apă! După 40 de zile fără mâncare, te afli la limita morții. Nu este recomandat ca persoanele care nu au cunoștințe medicale să promoveze diete de slăbit.

În trecut, a observat că avea câteva kilograme în plus. A decis să nu mănânce deloc timp de nouă zile. A băut doar o cafea dimineața, fără zahăr. După cele nouă zile, se afla în pragul unui accident vascular.

„Am învățat la facultate și știe orice fel de medic lucrul acesta. După 40 de zile fără mâncare, ești la limita morții.

Este extrem de periculos și nu este cazul ca oameni care nu provin dintr-un mediu medical să promoveze aceste ”diete”. Am trecut printr-o asemenea experiență doar că mult mai scurtă.

Mi s-a părut mie, și am avut dreptate, că aveam în plus câteva kilograme, și nu am mâncat 9 zile absolut nimic. Doar o cafea dimineața, fără zahăr.

Vreau să spun că după 9 zile eram în pragul accidentului vascular”, a declarat ea pentru România TV.