La compania TEILOR, aceasta a venit în anul 2017. Prima funcție pe care a ocupat-o a fost cea de National Sales Director. Din anul 2021, aceasta a ocupat funcția de Group Sales Director, moment în care a coordonat activitatea echipelor de vânzări la nivelul întregului grup.

În anul 2023, Anda Jurcă a fost numită în funcția de Commercial & Product Director. În această nouă funcție ea coordonează întregul proces de dezvoltare și executare a strategiei de produs.

Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2022?

2022 a fost un an provocator pentru industria bijuteriilor, dar și un an în care TEILOR și-a conturat și mai bine amprenta în țările în care brandul e prezent. Expansiunea internațională, deschiderea noilor magazine sub un design fresh și foarte modern sunt puncte de care suntem mândri. Un alt proiect important a fost lansarea colecției dedicată bărbaților: Brave New Men, o noutate importantă pentru noi, pentru design-ul creat in-house, dar și pentru toate inovațiile pe care le-a adus această lansare. Până de curând, TEILOR s-a concentrat pe bijuteriile dedicate femeilor și iată că anul trecut focusul a fost și pe categoria de bărbați, un trend internațional ce revine în forță. Am introdus titanul, un material foarte dur, considerat metalul viitorului, l-am îmbinat cu diamantele negre, într-un design autentic, iar rezultatele au fost de excepție.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Călătoria mea în TEILOR a început în 2017 și, pe parcursul acestor ani, m-am implicat activ în nenumărate proiecte, așadar, e destul de dificil să numesc unul singur – toate au avut un rol important în diferite zone de business și au contribuit la evoluția brandului.

M-aș concentra pe unul dintre proiectele însemnate în zona de Sales, mai precis, dezvoltarea in-house a departamentului de training & developing – TEILOR Talent Academy. Am fost întotdeauna o susținătoare pasionată în a investi resurse pentru dezvoltarea competențelor și a dobândirii de know-how, acestea fiind diferențiatori puternici ai brandului. Experiența de achiziție în TEILOR este parte din semnătură, așadar e extrem de important pentru noi ca fiecare consilier de vânzări să aibă cunoștințe foarte puternice atât în zona de produs, cât și în zona de customer experience.

În zona Client Experience, pe lângă Club TEILOR, proiectul pilot, aș menționa acțiunile pe care le dezvoltăm constant pe partea de personalised customer service. De la an la an, modalitățile de a le arăta aprecierea noastră clienților, ne-au adus mai aproape de clienții loiali.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Un proiect amplu este dezvoltarea și consolidarea poziției noastre în piețele internaționale. În fiecare țară în care suntem prezenți observăm diferențe culturale, precum și obiceiuri de consum diferite. Provocarea noastră este să aducem TEILOR în mintea clienților atunci când își doresc o bijuterie cu diamante și pietre prețioase. De asemenea, suntem în plin proces de implementare a unui nou sistem de Procurement și Product Design care va oferi companiei o perspectivă total diferită. Lansarea colecțiilor in-house, personalizate TEILOR, este parte din planurile noastre strategice pentru următorii 10 ani.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Pandemia a adus cu sine provocări în toate zonele de activitate, de la închiderea centrelor comerciale, până la reluarea obiceiurilor de achiziție a unui bijuterii. Ne-am transformat și adaptat într-un timp foarte scurt; am devenit o companie omnichannel prin integrarea noilor soluții de tehnologie care să acopere nevoile clienților 360º sau, altfel spus, ne-am dorit ca experiența TEILOR să fie la superlativ, atât fizic, în magazin, cât și în mediul digital.

Cea mai mare provocare a fost, cu siguranță, efectul pandemiei asupra expansiunii internaționale. Întregul plan a fost încetinit, însă pe de altă parte am învățat lecții importante care ne-au dus mai repede la maturitatea tehnologică pe care o avem astăzi.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Nu avem cunoștințe de situații de care ne am lovit.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Fii curajos, visează constant la ceea ce-ți dorești, crede în șansa ta, muncește mult, planifică atent în pași mici și autoevaluează-ți progresul.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Cel mai probabil, industria de bijuterii va fi segmentată între branduri și magazine individuale foarte mici. Cred că vor rezista doar cei care își respectă promisiunea către client, cei care au prețuri competitive, dar și un produs foarte calitativ.

Inovația e importantă, clientul este mult mai informat, este atent când achiziționează și relația client-brand va fi întotdeauna supusă testului de încredere.

Bijuteriile trebuie să spună o poveste – despre sursa de inspirație, despre pietrele prețioase și semiprețioase, despre măiestria bijutierului, despre acel ‘’De ce’’. O poveste cu care clientul poate să rezoneze emoțional.

Bani și Succes. Ce vă spun aceste cuvinte?

Banii sunt o consecință a succesului. Dacă te vei concentra pe a face bani, a face profit, aceste ținte nu vor fi sustenabile în timp. Multe branduri și antreprenori au pornit la drum cu un vis sau cu dorința de a reuși, iar beneficiile financiare au apărut ca urmare a succesului dobândit.