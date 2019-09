O decizie luată la jumătatea anului trecut a expus City Insurance la riscuri chiar mai mari decât își asumase începând cu 2016, când a apăsat tare pe pedala RCA crescându-și de câteva ori vânzările. Anul trecut, City a hotărât să intre tare pe piața transportatorilor, cu asigurarea RCA pentru cap tractor.

Cu ajutorul celor mai mari brokeri din România și mai ales datorită unor prețuri greu de egalat pentru concurență au reușit să adune aproape întreaga piață. Potrivit informațiilor furnizate Capital de mai multe surse, City Insurance are acum în portofoliu circa 120.000 de camioane, nivel la care nu a mai ajuns vreodată vreo firmă de asigurare din România. Tocmai acest portofoliu imens expune însă compania, căreia i s-a cerut recent și falimentul, unor riscuri substanțiale.

În primul rând pentru că frecvența daunei, adică ponderea vehiculelor care fac accident într-un an de asigurare, este, în cazul camioanelor, de cel puțin cinci ori mai mare decât în cazul autoturismelor, de exemplu. Concret, potrivit datelor oficiale consultate de Capital, frecvența daunei este de peste 22%, adică mai mult de două din zece camioane de peste 16 tone fac un accident, într-un an.

În al doilea rând, valoarea daunelor provocate de camioane este mult mai mare decât media nu doar pentru că sunt masive ci și pentru că aproape toate daunele sunt înregistrate în afara țării, în vest, acolo unde lucrează, defapt, firmele de transport înregistrate în România. Datele oficiale consultate de noi arată că dauna medie în afara țării merge spre 3.000 de euro, față de 1.200-1300 de euro cât este în țară.

De aici calculul e simplu și arată că City joacă la risc și pe pierdere

Cunoscând aceste date, dar și prețurile la care City Insurance vinde polițele RCA pentru camioane putem realiza un calcul care arată, destul de clar, riscurile substanțiale la care firma se expune. Potrivit informațiilor obținute de Capital din mai multe surse din piață prețul mediu la care City Insurance vinde RCA, pentru camioane, pe un an, este de 4.900 de lei, cu cel puțin 50% sub orice concurent.

Din portofoliul de 120.000 de camioane, circa 70% sunt asigurate pe un an și 30% pe o lună. Tariful pe o lună este undeva la 750 de lei. Din cele 70% asigurate pe un an, City ar obține prime brute de aproximativ 411 milioane de lei. Din cele pe o lună ar obține, lunar, 27 de milioane lei, adică încă 324 de milioane de lei pe an. Totuși, la polițele pe o lună rata de reînnoire nu depășește 30%, potrivit informațiilor noastre, ceea ce înseamnă că se adaugă un plus de doar aproximativ 100.000 de lei.

Adică primele brute subscrise ale City Insurance pe portofoliul de camioane sunt de circa 425 de milioane de lei anual sau 89 de milioane de euro. Din acestea, 10% merg spre comisioanele brokerilor, ceea ce înseamnă că mai rămân aproximativ 80 de milioane de euro, fără să punem cheltuielile de emitere și cheltuielile administrative.

Pe partea de daune lcururile sunt mai simple. Conform datelor oficiale, frecvența daunei este de 22%, adică din cele 120.000 de camioane, circa 27.000 fac un accident. Tot datele oficiale spun că dauna medie, la extern, este între 2500 și 3000 de euro. La 2.750 de euro rezultă că City Insurance are de achitat 75 de milioane de euro, în cel mai bun caz.

Cu alte cuvinte, fără a lua în calcul cheltuielile cu transportul epavelor, chleltuielile de emitere și de administrare, City Insurance ar rămâne cu doar 5 milioane de euro, dacă ar plăti integral daunele. Totuși, cheltuielile de emitere și cele de administrare merg și ele spre 10%, adică, real, City Insurance pierde circa 3 milioane de euro, cel puțin. Iar la o firmă de asigurări, pierderi înseamnă riscuri mai mari și, în final, nevoia de a „veni cu bani de acasă”, adică de a își majora capitalul social.

Potrivit informațiilor furnizate Capital de către ASF , City Insurance nu a mai efectuat nicio majorare de capital, de la începutul boom-ului său, în 2016, deși portofoliul său a crescut de peste trei ori trăgând după el și riscurile aferente.

Menționăm că, potrivit rapoartelor financiare ale societății, avizate și de ASF, City Insurance respectă toți parametrii de solvabilitate și lichiditate impuși de lege.

