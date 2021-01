Votul telespectatorilor, exprimat in cele doua Consilii anterioare de nominalizare, i-a desemnat pe Jador, de la Faimosi, si pe Roxana, de la Raboinici, favoritii publicului.

Amna, eliminată de la Survivor România 2021

Lui Jador si Roxanei le-a revenit misiunea de a desemna, fiecare din propria-i echipa, un concurent spre eliminare. Asadar, inca doi concurenti au intrat la „judecata publicului”, aseara, langa Amna si Sorin, nominalizati anterior: Alexandra Stan, de la Faimosi, si Alin, de la Razboinici.

Cele mai putine voturi din partea publicului a inregistrat Amna, aceasta fiind si prima concurenta eliminata de la „Survivor Romania”.

„Mi-am depasit niste limite… Si am apucat sa stau cu mine… Seara nu ai TV, telefon, tot ce poti sa faci este sa comunici cu aproapele tau.

Colegii mei au devenit prietenii mei. Le multumesc celor de acasa ca au inteles ca nu pot continua”, a spus Amna emotionata inainte de a parasi concursul.

Plecarea Amnei nu este unica despartire dureroasa din show, pentru ca Lucian paraseste si el Republica Dominicana, in urma accidentarii de la genunchi.

„Imi va lipsi tot; si imi vor lipsi toti care faceau parte din echipa. Am plecat la drum cu gandul ca voi merge foarte departe(n.r. – in acest concurs).

Viata este ceea ce se intampla in timp ce ne facem planuri… Ma doare sufletul mai mult decat ma doare genunchiul”, a spus Lucian vizibil marcat.

Moment emoţionant la Survivor România 2021

Un alt moment extrem emotionant a fost cel in care Jador a fost pus in postura de a-si nominaliza un coleg de echipa.

„Tremur. Nu am mai fost niciodata atat de suparat si de fericit in acelasi timp. Le multumesc oamenilor ca m-au votat. (…) Aceasta hotarare nu ma lasa sa ma bucur”. Dupa discurs, a nominaliza-o pe Alexandra Stan.

Jocul de recompensa de aseara, in urma caruia Razboinicii au iesit invingatori si au primit prajituri, s-a desfasurat pe un traseu absolut spectaculos, care incepea pe mare, la 30 de metri de tarm, concurentii fiind nevoiti sa traverseze doua platforme uriase pe apa, cu obstacole mobile si fixe, tiroliana, o punte din franghie, cilindri de plasa, iar, la final, sa inscrie patru mingi in patru cosuride plasa, mobile.

Dupa o batalie intensa, Musty a inscris mingea castigatoare in cos, rival redutabil fiindu-i Costi Ionita. Razboinicii au iesit victoriosi cu un avantaj considerabil si scorul de 10-3.

Aproape trei milioane de telespectatori, cu ochii pe Kanal D

Editia de duminica seara „Survivor Romania” a pozitionat Kanal D pe primul loc in topul audientelor,pe toate targeturile monitorizate, la o distanta considerabile de urmatoarele posturi clasate.

Astfel, statia a inregistrat 12,6% Rating si 26,5% cota de piata, pe targetul National, 9,3% si 25,1% cota de piata, la nivelul publicului Comercial, si 10,2% Rating si 22,6% cota de piata, in randul publicului de la orase. 2.225.000 de telespectatori au urmarit, aseara, Kanal D, in medie, in fiecare minut al difuzarii show-ului.

Aproape trei milioane de telespectatori (2.835.000) au urmarit emisiunea in minutul de aur, inregistrat la 21:51.