Senatul american va vota luni numirea lui Adrian Zuckerman în funcția de ambasador în România iar votul ar trebui să se desfășoare fără probleme, având în vedere că republicanii controlează Senatul.

Zuckerman a primit de asemenea avizul în Comisiile de specialitate la sfârșitul lunii septembrie. La sfârşitul lunii iulie 2018, preşedintele american a trimis Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în România.

Adrian Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna. Acesta este de profesie avocat, fiind admis în baroul din New York în 1984. Zuckerman are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

