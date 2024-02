Așadar, forțele armate ale SUA au lovit peste 85 de ținte cu ajutorul mai multor avioane. Este vorba despre bombardiere cu rază lungă de acțiune decolate din Statele Unite. Potrivit unui comunicat al comandamentului armatei americane din regiune, au fost folosite peste 125 de muniții de precizie în loviturile aeriene.

Țintele vizate au fost baze de antrenament, depozite de muniții din Irak și Siria folosite de milițiile pro-iraniene care acționează în regiune. Potrivit Washingtonului, respectivele miliții sunt echipate și finanțate de Corpul Gardienilor Revoluției din Iran.

Generalul-locotenent Douglas Sims, directorul Statului Major Întrunit, a explicat că atacurile aeriene au avut loc vineri, timp de 30 de minute. Trei dintre locurile lovite au fost în Irak şi patru în Siria, conform BBC.

Acesta a spus și că momentul loviturilor a fost determinat de vreme.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate naţională, John Kirby, a oferit mai multe informații.

John Kirby a spus și că guvernul irakian a fost informat înainte de loviturile americane.

Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024